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Nafakaya düzenleme geliyor: İki formül masada

Yeni yargı paketinin hazırlıklarında sona gelindi. Paketteki önemli başlıklardan biri nafaka ve çocuk teslimi. Nafakada ya üst sınır belirlenecek ya da evlilik süresi esas alınacak. Çocukların icra yolu ile teslimine ise son verilmesi bekleniyor.
 29 Aralık 2020 22:24
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Nafakaya düzenleme geliyor: İki formül masada

TRT Haber'in haberine göre; Yeni yargı paketi kısa süre içerisinde Meclis'e sunulacak. Pakete nafaka ve icra ile çocuk teslimi konularının da dahil edilmesi bekleniyor.

"Nafakada üst sınır" ve "süresiz nafaka" konularında çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanlığı iki formül üzerinde çalışıyor. Nafaka düzenlemesinde ya 5 yıl sınırı ya da evlilik süresi kadar nafaka ödenmesi öneriler içerisinde.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Nesibe Kurt Konca, "Çok kısa süren evliliklerde ömür boyu nafaka ödemesi insanlar için hukuki bir pranga olarak görülüyor. Sınırlandırmanın nasıl olması gerektiğini konusunda farklı görüşler var. Evlilik süresi ile sınırlı kalınması, bir üst sınır konulması gibi farklı düzenlemeler var." dedi.

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Meclis grupları da kendi çalışmalarını yapıyor.

Uzmanlar üst sınır belirlenirken mağduriyet yaratılmaması uyarısında bulunuyor.

Öğretim Üyesi Nesibe Kurt Konca:

"Bir beyefendi ömür boyu nafaka ödüyor olabilir. Ancak eşinin iş gücüne katılım imkanı yoksa devam edecektir ama eşi çalışabiliyorsa bu nafaka ödeme süresi çok kısa olabilecektir."

Çocuk teslim merkezlerinin kurulması gündemde

Bir başka sorun alanı da çocukların icra yoluyla alınması. Boşanmış çiftlerden birinin çocuğu göstermek istememesi durumunda diğer ebeveyn çocuk teslimini icra yoluyla gerçekleştirebiliyor. Ama bu durum çocukların psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor. Bu sorunun çözümü için adım atılacak. Çocuk teslim merkezlerinin kurulması ve alanında uzman kişilerce bu teslimin yapılması planlanıyor.
TRT
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