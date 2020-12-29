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'Parka gidecekmiş 2 gözümün çiçeği, maske taksa bari'

19 Mayıs Belediyesi, korona virüsü (Kovid-19) önlemlerine dikkat çekmek için Yeşilçam sanatçılarının repliklerinden oluşan afişleri reklam panolarına asarak, vatandaşlara temizlik maske, mesafe, çağrısı yapıyor.
 29 Aralık 2020 23:34
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'Parka gidecekmiş 2 gözümün çiçeği, maske taksa bari'

19 Mayıs Belediyesi'nce hazırlanan ilçedeki billboard ve raketlere asılan afişlerle salgınla mücadelede temizlik, maske kullanımı, sosyal mesafe konusunda alınması gereken tedbirlere dikkat çekiliyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören afiş çalışmalarında, Çöpçüler Kralı, Şabanoğlu Şaban, Al yazmalım, Çiçek Abbas, Neşeli Günler gibi film sahnelerindeki akıllara kazınan Yeşilçam sanatçılarının replikleri yer alıyor.

Billboard ve raketlere asılan afişlerle, "Parola ne? Temizlik, maske, mesafe", "Sevgi neydi? Temizlikti, maskeydi, mesafeydi", "Reca ederim incinme kuzum, mesafe mühim" ve "Paranın, imanın ve koronanın kimde olduğu belli olmaz" gibi yazılar, Yeşilçam repliklerine uygun hale getirilerek, farkındalık oluşturuldu.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ile savaş devam ediyor. Bizler de yerel yönetimler olarak birçok tedbir aldık, almaya da devam ediyoruz. Fakat en büyük tedbir kişisel olarak alınan tedbirdir. Bu yüzden temizlik maske, mesafe kuralları çok önemli. Bizler korona virüse dikkat çekmek amacıyla Yeşilçam repliklerini kullanarak ilçemizdeki reklam panolarına bazı çalışmalar yaptık. Bu kuralların akılarda kalması ve vatandaşlarımıza temizlik, maske, mesafe çağrısında bulunmak amacıyla böyle bir çalışma yapmayı tercih ettik" dedi.

Farkındalık çalışması, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, birçok kez paylaşıldı.
İhlas Haber Ajansı
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