FETÖ ve Roboski tuzağı

Mahmut Övür

Tam 9 yıl önce, 28 Aralık 2011'de tarihe, Uludere ya da Kürtçe ismiyle Roboski katliamı olarak geçen bir olay yaşandı. Acı ve sarsıcı bir olaydı.

Türkiye-Irak sınırında katırlarla mazot kaçakçılığı yapan köylüler, PKK'lı teröristler diye F-16'larla bombalanmış ve 34 yurttaşımız öldürülmüştü.

Oysa o dönemde, Başbakan Erdoğan ve AK Parti hükümeti, 100 yıllık Kürt meselesinde şiddeti devreden çıkaran, sorunu siyasi alana taşıyan tarihi adımlar atıyordu.

Böyle bir dönemde "devlet aklı"nın Kürt sivillere yönelik şiddet uyguluyor olması akıl alır gibi değildi. O günlerde de yazdım, bu sıradan bir operasyon değildi ve arkasında mutlaka kirli eller vardı.

O ellerin neyi amaçladığı da belliydi; Kürt meselesini çözmek için elini taşın altına koyan Başbakan Erdoğan ile Kürt sosyolojisi arasını açmak, "düşmanlık" tohumları ekmek.

Bir nebze de olsa başarıldı bu... Çözüm süreçlerine rağmen PKK, siyasi uzantısı BDP, hatta çözüm süreçlerine sürekli karşı çıkan CHP, her fırsatta Uludere meselesini kullandı.

Örneğin Selahattin Demirtaş her platformda şunu söylüyordu:

"Açık konuşalım, bu katliamın emrini Tayyip Erdoğan verdiği için üstüne gitmiyorlar."

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