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Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı silahlı saldırıdan sağ kurtuldu
Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik, silahlı saldırıya uğradı. Seyir halindeki İşçilik'in otomobiline 4 kurşun isabet etti
|30 Aralık 2020 06:20
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Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik, silahlı saldırıya uğradı.
Alınan bilgiye göre, Karşıyaka'dan Bayraklı istikametine giden iş adamı İşçilik'in otomobiline İzmir Çevreyolu Onur Mahallesi yakınlarında ateş açıldı.
Otomobile 4 kurşun isabet ettiği belirtilirken, saldırganlar kaçtı.
Saldırıdan yara almadan kurtulan iş adamı İşçilik'in ihbarı ile olay yerine gelen ekipler, otomobilde teknik incelemelerde bulundu.
Polis merkezine giderek şikayetçi olan İşçilik'in ilk ifadesinde, saldırganların beyaz bir otomobille geldiklerini gördüğünü söylediği kaydedildi.
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