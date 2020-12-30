Yeni yılda 'kriptolar' cezalarını bulacak

FETÖ ile mücadelede önümüzdeki yıl yeni bir döneme giriliyor. 15 Temmuz darbe girişimi yargılamalarının büyük kısmı 4 yıl içerisinde tamamlanırken, kalan 8 davanın önümüzdeki sene bitirilmesi planlanıyor. Darbe yargılamalarında, Ankara 19'ncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 512 sanıklı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve 132 sanıklı Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşananlara ilişkin davalar kaldı.

Yeni yılda FETÖ ile ilgili toplu davalardan daha çok, bireysel soruşturmaların yargılamaları ön plana çıkacak. Bu kapsamda, özellikle FETÖ'nün TSK'daki kripto örgüt elemanlarını deşifre eden ankesör soruşturmalarıyla ilgili kişilere yönelik açılan davaların yargılamaları sürecek. Yine, TSK'daki ankesör soruşturmasında adım adım sona doğru gelinirken, önümüzdeki yıl yargı, emniyet ve hakim-savcılara yönelik kripto isimler deşifre edilecek. Ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen kaymakamlara yönelik yapılacak operasyonların ardından, yargılamaları da bu yıl başlayacak.

Bununla beraber, FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yargılamasının da önümüzdeki yıl bitirilmesi planlanıyor. Ukrayna'da yakalanan ve Necip Hablemitoğlu suikastının kilit ismi olduğu belirlen Özel Kuvvetler Komutanlığından atılan eski Yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır'ın iadesi konusunda da önemli gelişmelerin olması bekleniyor.

FETÖ'nün sınav soruşturmaları kapsamında bugüne kadar yapılan operasyonlarda 17 bin 712 kişiye yönelik adli işlem yapılmıştı. Son 6 yıldır aktif bir şekilde devam eden sınav soruşturmalarında, her geçen gün yeni isimlere ulaşılıyor. Ayrıca, yarım kalan FETÖ'nün GATA ile adalet teşkilatı mahrem yapılanması soruşturması tamamlanacak.

KOBANİ DAVASI DA SENEYE GÖRÜLECEK

FETÖ davalarının yanı sıra önümüzdeki yıl önemli bir terör davası daha görülecek. Ankara Başsavcılığı'nca 'Kobani eylemlerine' ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz aylarda azmettirici konumunda bulunan 82 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Savcılık, aralarında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Emine Ayna, Ayla Akat Aka, Nazmi Gör, Beyza Üstün, MYK üyeleri Alp Altınörs, Altan Tan, Gülfer Kaya, Ali Ürküt'ün de bulunduğu şüphelilerin soruşturmalarını tamamlayacak. Daha sonra mahkeme tarafından yargılanmalarına başlanacak.

Ebru Karatosun