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2021 projeler yılı olacak

Hükümet önümüzdeki dönemin parolasını hukuk ve ekonomi olarak belirlerken projelerde de hız kesilmeyecek. Kara yolundan demir yoluna, havalimanlarından enerjiye kadar birçok projede 2021 yılı milat olacak.
 30 Aralık 2020 06:55
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2021 projeler yılı olacak

Önümüzdeki yıl tamamlanması planlanan projeler arasında Kadıköy-Kartal-Kaynarca Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-3.Havalimanı, Kağıthane-3.Havalimanı, Gaziray Projesi, Tokat Havalimanı, Rize-Artvin Havalimanı bulunuyor. Gelecek yıl 14 km uzunluğunda toplam dört iltisak hattı projesi de tamamlanacak. Yüksek hızlı tren setlerine 2 tane daha ilave edilecek. Milli elektrikli tren dizisinin seri üretimine başlanacak. Milli Hızlı Tren Projesinde tasarım çalışmalarının tamamlanması ve prototip imalatı aşamasına geçilmesi hedefleniyor. Gelecek yıl Milli metro projesinin de tasarımına başlanacak. Filyos Limanı ile Çukurova Havalimanının altyapı işleri tamamlanacak.

ENERJİDE YENİ ATILIMLAR

Bor Karbür üretim tesisinin kurulumu tamamlanarak işletmeye açılacak. Yüksek Güç ve Yüksek Gerilim Deney Laboratuvarı Kompleksi Kurulumu ihalesine çıkılacak. Bir nükleer enerji santrali projesine yönelik saha seçimi yapılacak ve teknoloji sahibi ülke ile resmi olarak anlaşmaya varılacak. Diğer bir nükleer enerji santrali projesine yönelik yer lisansı başvurusu yapılması sağlanacak. Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi ile Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsii Projesi de gelecek yıl hareketlenecek. Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama projesi kapsamında 6 kavernada ilk gaz dolum çalışmaları tamamlanarak devreye alınacak. 40 kavernanın da derin sondajı tamamlanacak. 18 kavernada çözme faaliyetine başlanacak. Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsii projesinde de iki platform üzerinden toplam 18 kuyuda sondaj faaliyeti yapılacak. Projede kara boru hatları yapımı tamamlanacak.

HES VE BARAJ ATAĞI

DSİ, gelecek yıl 51 baraj, 39 gölet ve bent, 92 sulama tesisi, 44 toplulaştırma projesi, 12 içme suyu tesisi, 3 atık su tesisi, 16 hidroelektrik santrali ve 137 taşkın tesisi olmak üzere toplam 394 tesisi hizmete sunacak.

YERLİ OTO FABRİKASI 2021'DE

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun hayata geçirdiği yerli otomobilin 2020 yılında temeli atılan fabrikasının 2021 yılında tamamlanması planlanıyor.

UYDULAR 2021'İ BEKLİYOR

Uydu haberleşme kapasitesi de gelişmeye devam ediyor. Türksat 5A Ocak ayı başında uzaya gönderilecek. 5B'nin ise 2021'in ilk yarısında fırlatılması bekleniyor.

GÜMRÜKLER YENİLENİYOR

Gürbulak, Pazarkule ve Türközü Gümrük Kapılarının modernizasyonuna start verilecek. Ayrıca Erzurum ve Iğdır Gümrük Müdürlüklerinin Hizmet binalarının inşaatları da başlayacak.

YENİ ŞEHİR HASTANELERİ

2021 yılında 5 şehir hastanesinin daha açılması bekleniyor. Şu anda şehir hastaneleri, 18 bine yakın yatak kapasitesiyle hizmet veriyor. 2021'de hizmete alınacak 5 şehir hastanesiyle bu rakam 27 bine yaklaşacak. Sağlık Bakanlığı'nın 2021 yılı için planlanan şehir hastaneleri listesinde Kocaeli, Kütahya, Ankara Etlik, Gaziantep ve İzmir Bayraklı yer alıyor.

OSMAN ÇOBANOĞLU
Türkiye
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