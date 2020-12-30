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Türkiye'yi 2021'de dış politikada neler bekliyor?

Ankara, öncelikli olarak ABD'nin yeni yönetimi ve AB ile olan ilişkilerde yeni bir sayfa açacak. Asya ile sıkı iş birliğine gidilecek, Rusya ile son dönemde ivme kazanan ilişkiler devam edecek. Filistin davasına öncelik verilerek Orta Doğu'ya istikrarın getirilmesi için çalışılacak. Son aylarda buzların eridiğine dair sinyaller gelen Suudi Arabistan'la ilişkilerde eskiye dönüş bekleniyor
 30 Aralık 2020 07:03
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Türkiye'yi 2021'de dış politikada neler bekliyor?

Türkiye, bu sene Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere milli çıkarlarını yakından ilgilendiren konularda taviz vermeden hem sahada hem de masada varlık gösterdi. Ankara, gelecek yıl da "girişimci ve insani dış politika" anlayışıyla dış politikada aktif bir yol izleyecek. Türkiye'nin dış politikada izleyeceği 2021 yol haritası şöyle:

WASHINGTON İLE YENİ DÖNEM

ABD ile ilişkilerde yeni bir sayfa açılacağını açıklayan Türkiye'nin ABD'den çeşitli konularda talep ve beklentileri olacak. Beklentiler arasında, terör örgütü PKK/YPG ile Suriye'de iş birliği yapan ABD kurumlarının bu bağını koparması, FETÖ'cülerin iadesi ve F-35 savaş uçaklarının tesliminin yapılması ilk sıralarda yer alıyor. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi, NATO'nun güçlendirilmesi, küresel terörle ortak mücadele gibi ortak gündem konuları da ABD ile yeni açılan sayfada yer alıyor.

AB İLE DİYALOG YILI OLACAK

Doğu Akdeniz ve mülteci meselesi sebebiyle bir süredir gergin olan AB-Türkiye ilişkilerinde yeni dönemde iş birliğinin öne çıkması; vize serbestisi, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi, göç ve terörle mücadele 18 Mart Mutabakatı'nın reforme edilmesi gibi konulara odaklanılması bekleniyor. Yunanistan ve Fransa'nın kışkırtmaları ile gerilen AB Türkiye ilişkilerinde normalleşmeyi başlatmak için diyalog kapısı açılacak.

RUSYA'YLA SIKI İŞ BİRLİĞİ

Türkiye'nin Karadeniz'den komşusu Rusya ile son dönemde ivme kazanan ilişkiler yeni yılda karşılıklı çıkar üzerinden devam edecek. Ankara-Moskova hattında Suriye ve Karadağ gibi bölgesel konularda koordinasyon sürdürülecek. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci partisi sevk edilecek. Yine S-400'lerde ortak üretim ve teknoloji transferi gibi alanlarda da iş birliği yapılacak. Rusya'nın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının da önümüzdeki yıl kaldırılması için adımlar atılacak.

YENİDEN ASYA AÇILIMI İVME KAZANACAK

Asya'nın yükselişine seyirci kalmayan Türkiye, başta Çin olmak üzere Asya ülkeleri ile yeni dönemde de birçok alanda iş birliği yelpazesi büyütecek. Dışişleri Bakanlığının 2019 yılında başlattığı Yeniden Asya Açılımı kapsamında Çin, Japonya, Güney Kore, Endonezya, Malezya ve Pakistan gibi ülkelerle eğitimden savunma sanayiine, ticaretten siyasi diyaloğa her alanda daha çok iş birliği yapılacak. 'Yeniden Asya' açılımın en önemli ayaklarından birisi olan tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasında Türkiye kilit rol üstlenecek.

ORTA DOĞU'DA İSTİKRARA KATKI

Suriye ve Irak'ta önümüzdeki yıl da terör örgütleri ile mücadele sürdürülecek. 2021 Irak'la ilişkilerin canlanacağı bir döneme de olacak. Musul ve Basra Başkonsolosluklarının faaliyete geçmesinin ardından Necef ve Kerkük'te Başkonsolosluklar açılacak. Türkiye ve Irak arasında yeni bir sınır kapısı (Ovaköy) faaliyete geçecek. İran ile mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel barış ve istikrara ortak katkı için çalışılacak. Bir süredir, İsrail ile yumuşama sürecinin başlayacağı gündeme gelirken, normalleşme hayata geçerse diplomatik ilişkiler maslahatgüzar seviyesinden yeniden büyükelçi seviyesine çıkarılacak. İsrail-Filistin ihtilafında önümüzdeki dönem de iki devletli çözümü savunacak olan Ankara, Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin sayısının artırılması, Filistin'in uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin güçlendirilmesi için çabalarını sürdürecek. Suud gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından ilişkilerin gerilediği Riyad'la son aylarda buzların eridiği sinyalleri gelirken, yeni dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerde eskiye dönüş yaşanması bekleniyor.

AFRİKA'DA KAZAN-KAZAN

Türkiye'nin dış politikasında önemi bir yer tutan Afrika ülkeleri ile ilişkiler, yeni dönemde de kazan-kazan modeli ile ivme kazanarak devam edecek. 2005 yılında başlayan Afrika açılımı kapsamında bugün Türkiye'nin kıtadaki büyükelçilik sayısı 42'ye ulaşırken, bu sayının 50'ye yükseltilmesi için çalışılacak.

DOĞU AKDENİZ'DE GERİ ADIM ATILMAYACAK

Türkiye, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin önümüzdeki altı ay boyunca yeniden Doğu Akdeniz'de görevlendirilmesiyle Mavi Vatan tezinden geri adım atmayacağını bir kez daha ortaya koydu. Sismik araştırmalar ve sondaj çalışmaları önümüzdeki yıl boyunca da devam edecek.

KKTC: Ada'da iki devletli çözüm için yeni adımlar atılacak. KKTC'nin bağımsız bir ülke olarak uluslararası arenada resmen tanınması için çaba gösterilecek.
LİBYA: Libya ile yapılan deniz sınırları yetki anlaşmasının mevcudiyeti korunacak; askeri ve iş birliği anlaşması sürecek.
MISIR: Bir süredir gergin olan Mısır ile ilişkilerde yumuşama bekleniyor. Libya ile yapılan deniz anlaşmasının bir benzerinin Mısır'la da yapılabileceği ve her iki ülkenin de kazançlı çıkacağı ifade edilecek.
YUNANİSTAN: Ankara, Atina ile ön şartsız masaya oturmaya ve Ege ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere tüm ihtilaflı meseleleri ele almaya hazır olduğunu tekrar vurgulayacak.

SELÇUK BÖKE
Türkiye
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