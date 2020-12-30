Yeniden yapılandırmada başvuru süresi uzatıldı
Bazı alacakların yeniden yapılandırılması için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı.
|30 Aralık 2020 07:25
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