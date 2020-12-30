Konut fiyatı en çok Türkiye'de arttı

2020 yılını konut satışlarında yeni bir rekorla kapatmaya hazırlanan Türkiye, pandemi koşullarına rağmen gayrimenkul piyasasındaki canlılığı korumaya çalışıyor.

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre; Dünya çapında 56 ülke ve bölgenin değerlendirildiği 'küresel konut fiyat endeksi'nin üçüncü çeyrek verilerini yayınlayan İngiltere merkezli küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank, bu dönemde konut fiyatının en çok Türkiye'de arttığını gösterdi.

Buna göre Türkiye'de konut fiyatları, Eylül 2019-Eylül 2020 arasındaki 12 aylık dönemde yüzde 27.3'lük artış ile listenin ilk sırasında yer aldı. Yüzde 14'lük enflasyon düşüldükten sonra bile net değer kazancının yüzde 13 olduğu belirtildi.

Listede ikinci sırayı yüzde 15.4 artışla Yeni Zelanda, üçüncü sırayı 13.4 ile Lüksemburg aldı. Slovakya, Polonya, Ukrayna, Avusturya, Rusya, Hollanda, Hırvatistan da ilk 10'da sıralandı.

'Kazandıran yatırım'

Pek çok yatırım aracıyla karşılaştırıldığında gayrimenkulün orta ve uzun vadede 'çok düşük riskli' ve değerli bir ihtiyaç olarak görüldüğünü anlatan Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, hem değer artışı hem de kira geliri nedeniyle iki farklı kulvarda da getiri sağladığını kaydetti. Çelik, "Kinght Frank'in tablosunu da böyle okumak faydalı olur. Gelişmekte olan ülkelerde emlak daha hızlı değerlenir ancak gelişmiş ülkelerde bile emlak en önemli ve talep gören yatırım aracı. Kira çarpanı İngiltere'de 36 yıl, Türkiye'de 21 yıl. Fırsat ve yatırım değeri daha da yüksek. Tüm zamanlar için gayrimenkulün net ve yüksek bir getiri sağladığı bir gerçek" dedi.

Yabancılar takipte

Yabancıya gayrimenkul satışında pazar lideri olan Nevita'nın Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, bu değerlenmenin yabancı yatırımcılar tarafından da yakından izlendiğini söyledi. Akbal, "Tam da bu sebeple, 2020'de bütün rakiplerimizde yabancıya konut satışı ivme kaybetmiş olsa da Türkiye neredeyse başa baş bir satışla yılı kapatacak. Teşviklerin de sayesinde oluşan bu tablo oldukça önemli, Avrupa'da örnekler böyle değil. 2020'nin ilk yarısında yabancılar İspanya'dan 22.850 ev satın aldı. Geçen yıl aynı dönemine göre 10 bin adet azaldı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da ise yabancıların gayrimenkul yatırımı yılın ilk yarısında yüzde 53 düştü. Geçen sene toplamında İtalya'da 58 bin, Fransa'da 65 bin konut satılmıştı. Bu sene Türkiye 40 bin bandını aşarak, bu ülkelere önemli derecede yaklaşmış olacak" diye konuştu.

Kampanya destekledi

Gayrimenkul sektörü, konut satışı tarafında 2020 yılını 'tüm zamanların rekorunu' kırarak kapatıyor. Yılın 11 ayındaki satışlar, 2019'un tamamında yapılan satışları geride bıraktı. 2019'da Türkiye genelinde toplam 1 milyon 348 bin 729 adet konut satılmıştı. 2020'nin 11 ayında ise geçen yıla göre yüzde 21.5 artışla 1 milyon 393 bin 335 adet konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışlarında tüm zamanların rekoru 2017'deki 1 milyon 409 bin 314 adetlik satış ile kırılmıştı. Aralıkta 16 bin adetlik satış ise bu rekorun kırılmasına yeterli olacak. Yeni rekor ve konut satış fiyatındaki artışın arkasında ise haziran-ağustos döneminde kamu bankaları tarafından düzenlenen düşük faizli kredi kampanyası var. Satışları artırmak, tüketiciye destek sunmak ve ekonomiye katkı amacıyla kamu bankaları tarafından konut kredisi faizi yüzde 0.64'e çekilmişti. Tüm düzenlemeler ve sektörün gelişim potansiyeli yatırım ortamını canlı tutuyor.