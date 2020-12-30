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CHP ilçe başkanı da 10 kez aramış

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesiyle ilgili CHP'li bir vekilin baba Sıddık Gültekin'i arayıp, "davadan vazgeç" dediği iddiasının ardından CHP'li ilçe başkanının da babayı 10 kez aradığı ortaya çıktı.
 30 Aralık 2020 07:41
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CHP ilçe başkanı da 10 kez aramış

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in vahşice katledildiği davada yeni gelişmeler yaşanıyor. Pınar Gültekin'in öldürülmesi olayının ardından CHP'li bir milletvekilinin baba Sıddık Gültekin'i telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddialarıyla ilgili ailenin avukatı Rezan Epözdemir açıklama yaptı.

KAYITLARI VAR

İddialardan sonra Gültekin'in babasıyla görüştüğünü belirten Epözdemir, "Hem bir milletvekili hem de sonrasında ilçe başkanı 10 kez aramış. Bu caninin annesi CHP'nin Menteşe İlçe yöneticisi. Bu olaydan hemen sonra istifa etmiş. Belki bir aidiyet bilinciyle olabilir. Bana teyit etti. Fakat kendinin açıklamak istediğini söyledi. Meslek etiğine göre açıklamamız doğru olmaz. Ben görüşmenin muhatabı değilim. İddia sahibi o olduğu için. Yalnız bana kayıtları gösterdi. Onlarca kayıt var. İlçe başkanı 'Ankara'ya gidelim o milletvekiliyle görüşelim' demiş. Gerçekten arama kaydı var. Üç tane temel boyutu var. Dört Ocak'ta açıklayacak. Kızı hunharca katledilmiş babanın kimseye iftira atması mümkün değil. Ne kazancı olacak? Hayatı boyunca hiç görmemiş ismini bile bilmediği kişiyi neden söylesin? Niye böyle bir istinatta bulunsun" dedi.

VEKİLLER ARADI

CHP'li milletvekillerinin olaydan sonra hemen acılı babayı aradığını söyleyen Epözdemir, "Dün Özgür Özel ve Veli Ağababa babayı arayıp 'Biz bu konuda çok hassasız. Yargılamayı takip edeceğiz. Varsa sorumluları tespit edeceğiz' dediler. CHP'nin göstermesi gereken şey şu olmalı bu tür olaylarla ilgili etkili bir soruşturma yürütmesi gerekiyor" şeklinde konuştu. Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da olayı yakından takip ettiğini belirtti. Kılıçdaroğlu; CHP'li vekilin "ispat etsinler milletvekilliğinden istifa edeceğim" açıklamasını hatırlattı, "Karşı tarafa düşen bunu ispat etmektir, getirsinler HTS kayıtlarını" dedi. Kılıçdaroğlu, "Cinayeti konuşmak değil, CHP'yi tartıştırmak istiyorlar, bu tuzağa düşmeyeceğiz" demişti.
Yeni Şafak
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