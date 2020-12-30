Aylin Sözer katili kan donduran detayları anlattı

İstanbul'da yaşanan ve Türkiye'yi kahreden Aylin Sözer cinayetine ilişkin kan donduran ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Öğretim görevlisi Aylin Sözer'in eski sevgilisi olduğu iddia edilen cani bir şahıs tarafından boğazı kesilerek ve yakılarak öldürülmesine ilişkin çok kritik bir bilgi gün yüzüne çıktı. İşte mide bulan cinayetin şoke eden son dakika detayları ve katilin adım adım ilerlediği vahşetin satır araları.

"TARTIŞTIK BEN DE KESTİM!"

Gözaltına alınan şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelinin pantolonunda yanık izleri olduğu ve ayakkabısının olmadığı görüldü. Sözer, katledildiği günün gecesinde online eğitim verecekti. Şüpheli ilk ifadesinde "Tartıştık bana bıçak çekti, ben de elinden aldım boğazını kestim. Ardından doğalgaz borusunu söküp evi ateşe verdim. Hırsızlık süsü vermek istedim" dedi. Şüpheli, Emniyet'teki işlemlerin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAPIYA YIĞINAK YAPTI

Çarpıcı detayların bir diğeri de cinayet anından hemen öncesindeki dakikalara ait; İddiaya göre; Kemal Delbe, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Sözer'den borç istedi ve tartıştılar. Kadını kapıya yığınak yaparak evinde alıkoydu. Delbe ifadesinde "Sabah saatlerinde birlikte alkol aldık ve tartışma çıktı. Bana bıçak çekti ben de bıçağı elinden aldım, onun boğazını kestim. Sonra Aylin Sözer'in cesedini yaktım" dedi.

SOYİSMİNİ DEĞİŞTİRMİŞ!

Polisin geldiğini görünce evi dağıtıp hırsızlık süsü vermeye çalıştım" dedi. Delbe, internetten tanıştığı Sözer'le 10 yıllık ilişkisi olduğunu, iddia etti. Zanlının, soyismini 2019'da mahkeme kararıyla 'Ayyıldız' olarak değiştirdiği de öğrenildi.

2019'DA İZLERİNİ SİLMEK İSTEMİŞ!

İddiaya göre; Delbe, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Sözer'den borç istedi ve tartıştılar. Kadını evinde alıkoydu. Delbe ifadesinde "Sabah saatlerinde birlikte alkol aldık ve tartışma çıktı. Bana bıçak çekti ben de bıçağı elinden aldım, boğazını kestim. Daha sonra doğalgaz borusunu kopardım ve cesedi yaktım. Polisin geldiğini görünce evi dağıtıp hırsızlık süsü vermeye çalıştım" dedi. Metro inşaatında bir dönem işçi olarak çalıştığı belirtilen Delbe, Sözer'le 10 yıllık ilişkisi olduğunu söyledi. Zanlının, soyismini 2019'da mahkeme kararıyla "Ayyıldız" olarak değiştirdiği de öğrenildi.

EMİNE ERDOĞAN'DAN TEPKİ: EN AĞIR CEZAYI ALMALI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, cinayete sert tepki gösterdi: "Her kadın cinayeti, kalbimizde yeni yaralar açıyor. Kadınlarımızı katleden canilerin en ağır cezayı almalarını bekliyoruz. Yitirdiğimiz tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum."

OKTAY: TAKİPÇİSİ OLACAĞIM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da "İnsanlıktan nasibini almamış caninin yüce Türk adaleti tarafından hak ettiği şekilde cezalandırılacağından şüphem yoktur" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sözer'in vahşice katledilişi hepimizi derinden yaraladı. Katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin takipçisi olacağız" diye konuştu.

TEK KİŞİLİK HÜCREYE KONDU

İstanbul'da öğretim görevlisi olan Aylin Sözer'i vahşice katleden Kemal Delbe'nin emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve buradan da tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarılmıştı. Delbe'nin tek kişilik bir hücreye konduğu öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK