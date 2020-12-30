1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aylin Sözer katili kan donduran detayları anlattı

İstanbul'da yaşanan ve Türkiye'yi kahreden Aylin Sözer cinayetine ilişkin kan donduran ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Öğretim görevlisi Aylin Sözer'in eski sevgilisi olduğu iddia edilen cani bir şahıs tarafından boğazı kesilerek ve yakılarak öldürülmesine ilişkin çok kritik bir bilgi gün yüzüne çıktı.
 30 Aralık 2020 07:57
+Aa- Yazdır
Aylin Sözer katili kan donduran detayları anlattı

İstanbul'da yaşanan ve Türkiye'yi kahreden Aylin Sözer cinayetine ilişkin kan donduran ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Öğretim görevlisi Aylin Sözer'in eski sevgilisi olduğu iddia edilen cani bir şahıs tarafından boğazı kesilerek ve yakılarak öldürülmesine ilişkin çok kritik bir bilgi gün yüzüne çıktı. İşte mide bulan cinayetin şoke eden son dakika detayları ve katilin adım adım ilerlediği vahşetin satır araları.

"TARTIŞTIK BEN DE KESTİM!"

Gözaltına alınan şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelinin pantolonunda yanık izleri olduğu ve ayakkabısının olmadığı görüldü. Sözer, katledildiği günün gecesinde online eğitim verecekti. Şüpheli ilk ifadesinde "Tartıştık bana bıçak çekti, ben de elinden aldım boğazını kestim. Ardından doğalgaz borusunu söküp evi ateşe verdim. Hırsızlık süsü vermek istedim" dedi. Şüpheli, Emniyet'teki işlemlerin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAPIYA YIĞINAK YAPTI

Çarpıcı detayların bir diğeri de cinayet anından hemen öncesindeki dakikalara ait; İddiaya göre; Kemal Delbe, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Sözer'den borç istedi ve tartıştılar. Kadını kapıya yığınak yaparak evinde alıkoydu. Delbe ifadesinde "Sabah saatlerinde birlikte alkol aldık ve tartışma çıktı. Bana bıçak çekti ben de bıçağı elinden aldım, onun boğazını kestim. Sonra Aylin Sözer'in cesedini yaktım" dedi.

SOYİSMİNİ DEĞİŞTİRMİŞ!

Polisin geldiğini görünce evi dağıtıp hırsızlık süsü vermeye çalıştım" dedi. Delbe, internetten tanıştığı Sözer'le 10 yıllık ilişkisi olduğunu, iddia etti. Zanlının, soyismini 2019'da mahkeme kararıyla 'Ayyıldız' olarak değiştirdiği de öğrenildi.

2019'DA İZLERİNİ SİLMEK İSTEMİŞ!

İddiaya göre; Delbe, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Sözer'den borç istedi ve tartıştılar. Kadını evinde alıkoydu. Delbe ifadesinde "Sabah saatlerinde birlikte alkol aldık ve tartışma çıktı. Bana bıçak çekti ben de bıçağı elinden aldım, boğazını kestim. Daha sonra doğalgaz borusunu kopardım ve cesedi yaktım. Polisin geldiğini görünce evi dağıtıp hırsızlık süsü vermeye çalıştım" dedi. Metro inşaatında bir dönem işçi olarak çalıştığı belirtilen Delbe, Sözer'le 10 yıllık ilişkisi olduğunu söyledi. Zanlının, soyismini 2019'da mahkeme kararıyla "Ayyıldız" olarak değiştirdiği de öğrenildi.

EMİNE ERDOĞAN'DAN TEPKİ: EN AĞIR CEZAYI ALMALI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, cinayete sert tepki gösterdi: "Her kadın cinayeti, kalbimizde yeni yaralar açıyor. Kadınlarımızı katleden canilerin en ağır cezayı almalarını bekliyoruz. Yitirdiğimiz tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum."

OKTAY: TAKİPÇİSİ OLACAĞIM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da "İnsanlıktan nasibini almamış caninin yüce Türk adaleti tarafından hak ettiği şekilde cezalandırılacağından şüphem yoktur" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sözer'in vahşice katledilişi hepimizi derinden yaraladı. Katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin takipçisi olacağız" diye konuştu.

TEK KİŞİLİK HÜCREYE KONDU

İstanbul'da öğretim görevlisi olan Aylin Sözer'i vahşice katleden Kemal Delbe'nin emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve buradan da tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarılmıştı. Delbe'nin tek kişilik bir hücreye konduğu öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AİHM üyesi Türk yargıç: AİHM'in işi iç hukuka müdahale etmek değil
30 Aralık 2020 08:47		 CHP ilçe başkanı da 10 kez aramış
30 Aralık 2020 07:41
Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı silahlı saldırıdan sağ kurtuldu
30 Aralık 2020 06:20		 Emekli öğretmen çatı katında ölü bulundu
29 Aralık 2020 22:22
Otomobille çarpışan polis aracındaki 3 memur yaralandı
29 Aralık 2020 20:17		 Polis ekiplerinin yüzüne tükürüp 'hasta olun' dediler
29 Aralık 2020 18:51
Bakan Gül: Aylin Sözer'in katili için yargı gerekeni yapar
29 Aralık 2020 18:31		 Bakan Selçuk: Akademisyen Sözer'in katili en ağır cezayı almalı
29 Aralık 2020 18:01
Annesini bıçaklayarak öldürdü, susma hakkını kullanıp, ifade vermedi
29 Aralık 2020 16:36		 Rehin aldığı annesini tüfekle öldürdü
29 Aralık 2020 16:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:52 - Çiftçiye tefeci faizi08:47 - AİHM üyesi Türk yargıç: AİHM'in işi iç hukuka müdahale etmek değil08:40 - MEB, alan değişikliği sonuçlarını açıkladı08:37 - BDDK, Atak Faktoring'in faaliyet iznini iptal etti08:29 - 2021 için memurların yemek bedelleri netleşti08:25 - İşten çıkarma yasağı uzatıldı
08:18 - CTE 160 ceza infaz kurumu katibi alacak08:16 - Görüntüler ortaya çıktı: CHP'li başkana yalan beyandan ceza08:11 - Elektrikte uzun kesinti tazminatı08:03 - Bakan Koca anlattı: Günde 1.1 milyon kişi aşılanacak07:57 - Aylin Sözer katili kan donduran detayları anlattı07:41 - CHP ilçe başkanı da 10 kez aramış
07:33 - İstanbul'un ritmi bozuldu: Artık daha sıcak07:26 - Konut fiyatı en çok Türkiye'de arttı07:25 - Yeniden yapılandırmada başvuru süresi uzatıldı07:19 - Barajların seviyesi geçen yıl gibi: Su sorunu olmaz07:10 - Aşı'da yol haritası hazır
07:03 - Türkiye'yi 2021'de dış politikada neler bekliyor?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2021 yılı için, Gelir vergisi dilimlerindeki artış belli oldu
2021 için memurların yemek bedelleri netleşti
Koronavirüse yenilen müftü riske rağmen görevini bırakmamış
CHP ilçe başkanı da 10 kez aramış
Çin'den sipariş edilen aşılar Türkiye'ye geldi
Bakan Koca anlattı: Günde 1.1 milyon kişi aşılanacak
Aylin Sözer katili kan donduran detayları anlattı
Aşı'da yol haritası hazır
Yeni yılda 'kriptolar' cezalarını bulacak
2021 projeler yılı olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
erkan tan 3
denizde ayağın kesilmesi 3
Şener Şen 1
2021 demokratik ve ekonomik reformların yılı olacak 1
Salieri kompleksi 2
eskişehir spor 1
fakir fukara 3
Sisli havada derin nefes almak 2
satranç oynayan kişi insanların en yalancısıdır 8
Aşı yaptırmam diyenler vatan haini 12
SON İLANLAR
Adalet Bakanlığı 10 Avukat alacak
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 3 personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 İşçi Alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çukurova Üniversitesi sözleşmeli 54 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam