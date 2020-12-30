Bakan Koca anlattı: Günde 1.1 milyon kişi aşılanacak

Bugünden itibaren gelmeye başlayan Çin aşısıyla birlikte, aşılamanın nasıl yapılacağı da netleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca SABAH'a aşılamanın yol haritasını açıkladı. Türkiye 27 bin Aile Sağlık Merkezleri, devlet ve özel hastaneleri ile günde en az 1 milyon 100 bin kişiyi aşılayabilecek.

Çin aşının saklanma koşullarına dikkati çeken Koca, şunları söyledi: "Bu aşının en önemli özelliklerinden biri de bu aşıyı daha kolay yapabilir olacağız. Diğer aşıların lojistiğinde, depolanmasında sıkıntı var. Çin aşısı grip aşısı gibi. 2-8 santigrat derecede saklanıyor. Çok rahatlıkla ortam oluşturmanız mümkün. Biz ülkemizde bu aşıyı daha kolay yapacağız. Ülkemizde 27 bin Aile Sağlık Merkezimiz var. Bütün aşıları zaten aile sağlık merkezleri yapıyor. Her bir merkez günde 10 tane aşı yapsa bu günde 270 bin yapar. 40 tane yapsanız 1 milyon 80 bin yapar. Diyorlar ya nasıl yapacaksınız? Almanya yıl sonuna kadar stratejisini açıkladı. Ne kadar yapıyor, 150 bin aşılama. 442 merkezde. Benim ayrıca merkez oluşturmama gerek yok. Bizim çok ciddi aşı takip sistemimiz var. Hastanelerimiz çok yaygın. Özel sağlık kuruluşlarımız var. Bütün bu hastaneleri bu amaçla kullanacağız. Mesai saatine kadar belli sayıda, mesai saatinden sonra diyelim 16.00'dan sonra bütün hastanelerimiz rahatlıyor. Sağlık ordumuzla poliklinik ortamında gece 23.00'e, 24.00'e kadar randevu ile aşılama yapabiliriz. Avrupa bunu yapamaz."

3 AY YOĞUN AŞILAMA

Koca, Ocak, Şubat ve Mart aylarında yoğun bir aşılama yapılacağı söyledi. Kovid-19 ile ilgili ilaç çalışmalarına ilişkin ise Koca, "Dünyada ve bizde çok çalışma var. Somut geliştirilmiş bir ilaç henüz yok. Bu süreçte ne kadar etkili ilaç geliştirilirse Kovid- 19 ile mücadelede başarı şansı o kadar artar. Belki aşıdan da daha fazla etkili olur" diye konuştu. Çin aşısının Türkiye'deki gönüllüler üzerindeki çalışmasına ilişkin Koca, "Çin aşısı için 13 bin kişi hedeflendi. 7 binin üzerinde kişiye ilk doz vuruldu. 5 binin üzerindeki kişiye ise aşının ikinci dozu yapılıyor. Şu ana kadar herhangi bir yan etkisi yok. Sadece alerji öyküsü olan 1 sağlık çalışanında hafif bir alerjik reaksiyon oldu" ifadelerini kullandı.

ÇİN AŞISI BUGÜN TÜRKİYE'DE

Türkiye'nin Çinli Sinovac firmasından aldığı koronavirüs aşıları bugün Türk Hava Yolları'na (THY) ait kargo uçağıyla Türkiye'ye geliyor. THY Basın Müşavirliği, aşıların uçağa yüklenmesine ilişkin görüntüleri paylaştı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün "Güzel günlere uçuyoruz" derken, kaptan pilot, "Hastalığın ve kayıpların sona ermesi dileğiyle ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada, inaktif aşıları getirecek uçağın dün saat 19.50'de Pekin Havalimanı'ndan havalandığını bildirdi. 17 konteynerde bulunan 3 milyon doz aşının saat 06.10'da İstanbul Havalimanı'na geleceği, yarın da Ankara'ya gönderileceği belirtildi.

Eda IŞIK-CEVDET ÖZDEMİR-MUSTAFA KAYA