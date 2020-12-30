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AİHM üyesi Türk yargıç: AİHM'in işi iç hukuka müdahale etmek değil

AİHM üyesi Türk yargıç Saadet Yüksel, Demirtaş kararına yaptığı itirazda, "AİHM yetki alanını görülmemiş bir şekilde aştı" dedi.
 30 Aralık 2020 08:47
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AİHM üyesi Türk yargıç: AİHM'in işi iç hukuka müdahale etmek değil

Avrupa İnsan hakları Mahkemesi (AİHM) üyesi Saadet Yüksel, Büyük Daire'nin Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara yaptığı itirazda, "AİHM'in görevi iç hukuku incelemek değil" uyarısı yaptı. Yüksel, "Büyük Daire önündeki davanın kapsamını daha önce görülmemiş bir şekilde genişletti. Şikayette yer almayan bir konuda karar verdi" değerlendirmesinde bulundu.

BARIŞÇIL KONUŞMA DEĞİL

Demirtaş'ın davaya konu olan sözlerinin barışçıl olarak kabul edilemeyeceğine dikkat çeken Yüksel itirazında Demirtaş'ın PKK'nın 1984'teki ilk terör saldırısı için kullandığı "direniş" ifadesiyle terör örgütü elebaşı için söylediği" heykelini dikeceğim" sözlerini de delil olarak gösterdi. Yüksel tutuklanma gerekçesine atıfta bulunarak "Başvurucunun, bir suç işlemiş olduğu için "makul şüphe" ile yakalandığının ve tutuklandığının söylenebileceği kanaatindeyim" değerlendirmesi yaptı. Yüksel milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için de Meclis'te geniş mutabakat olduğunu vurguladı.

KAVALA'NIN HAK İHLALİ YOK

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada tahliyesi ve beraatine karar verildikten sonra başka suçtan tutuklanan Anadolu Kültür A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın bireysel başvurusunda, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine hükmetti.

OSMAN NURİ CERİT
Akşam
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