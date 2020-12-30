İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
|30 Aralık 2020 08:57
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Ekrem İmamoğlu, Haber Global'de yayınlanan ve Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' adlı programın bu haftaki konuğu oldu.
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
'BEN İSTİYORUM' DİYE BİR ŞEY OLAMAZ
İşte Ekrem İmamoğlu'nun dikkat çeken o açıklamaları;
"Cumhurbaşkanlığı makamına hazırlanma diye bir şey olabilir mi? Benim tek gündemim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul kenti. Siyasi geçmişime bakalım; Beylikdüzü Belediye Başkanı adayı olmam istendiğinde ön seçim istedim, kazanınca oldum. Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı sürecimi biliyorsunuz. Bu konuda 'ben istiyorum' diye bir şey olamaz."
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