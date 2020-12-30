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Kamu iktisadi teşebbüslerinde uygulanacak ücretlerin tespitine ilişkin karar

Kamu iktisadi teşebbüslerinde uygulanacak ücretlerin tespitine ilişkin karar
 30 Aralık 2020 09:01
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Kamu iktisadi teşebbüslerinde uygulanacak ücretlerin tespitine ilişkin karar

Kamu iktisadi teşebbüslerinde uygulanacak ücretlerin tespitine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı
Memurlar.Net
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