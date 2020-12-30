Dolar güne yükselişle başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3820 liradan, avro 9,0690 liradan güne başladı.
|30 Aralık 2020 09:04
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İstanbul serbest piyasada dolar 7,3820 liradan, avro 9,0690 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,3800 liradan alınan dolar, 7,3820 liradan satılıyor. 9,0670 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0690 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3490 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0070 lira olmuştu.
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