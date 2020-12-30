Organize kuyumcu soygununda detaylar ortaya çıktı! İspiyoncu kahya çıktı

GEÇEN hafta gündeme gelen soruşturmaya ilişkin detaylar, İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin sorgusunda ortaya çıktı. Hürriyet'in ulaştığı soruşturma dosyasına göre olay 17 Aralık akşamı yaşandı. Anılan akşam 5 kişi, hazırladıkları sahte mahkeme kararı ile uzun yıllar kuyumculuk yapan Cihan İ.'nin evinde arama yaptı. Bu kişiler, Cihan İ. ile eşi Sevim İ.'ye haklarında "FETÖ soruşturması" yürütüldüğünü söyledi. Evdeki arama bir saati aşkın sürdü. Ekip, yanlarına aldıkları yüklü miktardaki para ve altın ile evden ayrıldı. Evden alınan para ve altınlara ilişkin herhangi bir tutanak tutulmayınca ev sahipleri durumdan şüphelendi ve polise haber verdi. Yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

KAHYA BİLGİ VERDİ

Tutuklanmaları talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edilen isimlerin bir kısmı olay ile ilgilerinin olmadığını söyledi. Ancak, Anadolu Adliyesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyen Mutlu Ş., "Pişmanım" diyerek tüm bildiklerini anlattı. Mutlu Ş. hakimlik sorgusunda "Beni, firari durumdaki İrfan Y. aracılığı ile Mehmet isimli kahya aradı. Kahya, 28 yıldır yağma yapılan evde çalıştığını ve şahısları çok iyi tanıdığını, bu şahıslarda 60 kilogram altın ve 10 milyon doların üstünde para olduğunu söyledi. Bu varlıkların hiçbirini kayıt altında tutmadıklarını ve bankaya yatırmadıklarını bildirdi" dedi.

'OPERASYON YAPACAĞIZ'

Sorgusunda, olayı organize eden ismin firari konumdaki İrfan Y. olduğunu öne süren Mutlu Ş. devamında şunları söyledi: "Ahmet Y., Fatih G., Gökhan G. ile ismini bilmediğim bir kişi 06 plaka araçla yanıma geldiler. Bu kişiler Ankara'dan geldiklerini, devlette özel bir görevlerinin olduğunu söylediler. Bu kişiler istihbaratçı olduklarını ve operasyon yapacaklarını söyledi. Kendileri de çakarlı arabayla geldiler. Kimlik gösterdiler, olay yerine giderken uygulama bölgesinden de çakarlı arabayla geçtik. Ben bu şahısları devlet görevlisi olarak biliyordum. Olay sırasında ben eve girdim. Yanımda, istihbaratçı olduğunu söyleyen Gökhan G. ve Ahmet Y. vardı. Fatih G. de, 06 plakalı araçla dışarıda bizi gözetliyordu."

SAHTE MAHKEME KARARI

Mutlu Ş., yapılan arama esnasında bir süre evde kaldıktan sonra dışarı çıkarıldığını belirterek şunları kaydetti: "Eve 5 kişi girdik. Daha sonra beni çıkardılar. Bu şahıslar evden bir şeyler aldılar; ama ben görmedim. Sonrasında ben ve İrfan'a 'siz gidin sizi arayacağız' dediler. Bu evde sahte bir mahkeme evrakı göstererek arama yapılacağını Tolga U.'dan öğrendim. Arama kararı fikrini veren Tolga U.'idi.

MASKE SATIŞI İÇİN GELDİM

HAKİMLİK sorguları sonrası 9 kişi tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında Anadolu Adliyesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mutlu Ş., özel güvenlik görevlisi Neşet Ö., Koruma Şube'de görevli 30 yıllık polis memuru Tolga U., meslekten ihraç edilen 23 yıllık polis Ramazan A., kamudan ihraç edilen Ahmet Y., Fatih G., Gökhan G., özel bir şirkette çalışan Özer Ş., Sevban Y., Ali Y. yer aldı. Ankara'dan gelen isimler arasında yer alan Ahmet Y., İstanbul'a maske satışı için geldiğini belirtti. Şüpheliler, 'silahlı suç örgütü kurma' ve 'Konutta silahlı yağma' ile suçlanıyor.