Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı davayı kazandı
|30 Aralık 2020 09:26
|+Aa- Yazdır
Sanatçı Şehrazat, şarkılarının programlarda izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Acun Medya ve TV 8 kanalına açtığı davayı kazandı. Mahkeme, davalıların Şehrazat'a 249 bin lira tazminatı 4 yıllık yasal faiziyle birlikte ödemesine karar verdi.
Sanatçı Şehrazat, 'Aynen Öyle', 'Kınalı Bebek', 'Yaz Yaz Yaz', 'Yalnızlığa Hüküm Giydim', 'Adaletsiz Yar', 'Kıyamam', 'Maazallah' ve 'Çek Babam Çek' adlı eserlerinin programlarda izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Acun Medya ve TV 8 kanalına dava açmıştı. İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan dava geçtiğimiz günlerde karara bağlandı. Karar duruşmasında, davacı Şehrazat'ın avukatı Sadettin Dayıoğlu ile davalı Acun Medya ve TV 8 kanalının avukatı Ekim Su Küfteoğlu hazır bulundu.
Duruşmada, Şehrazat'ın avukatı Sadettin Dayıoğlu davanın kabulünü talep ederken, davalılar avukatı Ekim Su Küfteoğlu reddini istedi.
Mahkeme hakların ihlal edildiğini kaydetti
Davayı karara bağlayan mahkeme, davacı Şehrazat'ın mali ve manevi haklarının davalılar tarafından ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme, 11 Temmuz 2016 tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faiziyle birlikte 239 bin 250 lira izinsiz kullanım bedeli ve 10 bin lira manevi tazminatın davalılar tarafından davacıya ödenmesine karar verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ünlü modacı Pierre Cardin hayatını kaybetti
29 Aralık 2020 15:16
|Haluk Levent'ten Gezici'nin anketine tepki
29 Aralık 2020 09:34
|Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı hayatını kaybetti
28 Aralık 2020 13:59
|Kısıtlamada en çok bu diziler izlendi
28 Aralık 2020 13:28
|Seren Serengil 46 kiloya kadar düştü, hastaneye kaldırıldı
28 Aralık 2020 10:31
|İbrahim Tatlıses savcılığa başvurdu: Onun ismiyle tehdit edildim
28 Aralık 2020 09:56
|İlber Ortaylı'dan 'Maşallah' açıklaması
28 Aralık 2020 08:26
|Hakan Bayrakçı kulaklığı kopartıp canlı yayını terk etti
27 Aralık 2020 14:25
|RTÜK 4 günlük kısıtlama için yayın kuruluşlarına tavsiyelerde bulunacak
27 Aralık 2020 13:04
|Ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evine giren hırsız kamerada
27 Aralık 2020 10:59