Kuşadalı sağlıkçı korona virüse yenildi
Kuşadası İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Erçin Babacanlar korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Evli ve bir kız çocuk babası Babacanlar'ın ölümü başta sağlık camiası olmak üzere Kuşadası'nda büyük üzüntü oluşturdu.
|30 Aralık 2020 09:33
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Kuşadası İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Erçin Babacanlar korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Evli ve bir kız çocuk babası Babacanlar'ın ölümü başta sağlık camiası olmak üzere Kuşadası'nda büyük üzüntü oluşturdu.
Kuşadası'nda salgın yüzünden hayatını kaybeden ilk sağlık personeli olan 62 yaşındaki sahibi Erçin Babacanlar'ın ölümünü sağlık kuruluşları yayınladığı bildiri ile kamuoyu ile paylaştı. Mühendis kökenli olmasına ve sonradan sağlık sektöründe çalışmaya başlamasına rağmen çok sevilen Babacanlar için çeşitli kuruluşların yanı sıra çok sayıda eczacı ve sağlık çalışanı da taziye mesajı yayınladı.
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