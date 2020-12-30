1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Demirtaş'a özgürlük isteyenlere 'Benim Ceylanımın özgürlüğü nerede?' diye haykırdı

HDP il binası önünde nöbet tutan anne, Selahattin Demirtaş'a özgürlük istenmesine tepki gösterdi. Acılı anne 'Benim Ceylanımın özgürlüğü nerede?' dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
 30 Aralık 2020 09:40
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Diyarbakır'da ve bazı illerde terör örgütü PKK'ya karşı büyük bir başarıyla yürütülen annelerin nöbeti sürüyor.

Eli kanlı örgüt PKK tarafından kaçırılan evladı için HDP il binası önünde nöbet tutan anne, Selahattin Demirtaş'a özgürlük istenmesine tepki gösterdi. Acılı anne "Benim Ceylanımın özgürlüğü nerede?" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da acılı annenin haykırışını sosyal medyadan paylaştı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Akar: Terör örgütünün sözde yönetimi büyük panik içinde
30 Aralık 2020 09:52		 Yeni yılda 'kriptolar' cezalarını bulacak
30 Aralık 2020 06:49
İçişleri Bakanlığı: İkna edilen 2 PKK'lı terörist teslim oldu
29 Aralık 2020 21:30		 MİT tırları davasının gerekçeli kararı belli oldu
29 Aralık 2020 18:36
Eski Vekil Külünk'ten Altuğ Verdi suikasti ile ilgili ilginç iddia
29 Aralık 2020 18:24		 FETÖ'nün 'üniversite öğrenci yapılanması'nda 36 kişiye dava
29 Aralık 2020 17:31
Sızma girişiminde bulunan 3 PKK'lı terörist öldürüldü
29 Aralık 2020 16:50		 Yargıtay'dan dönen 'böcek' davasında sanıklar yeniden yargılandı
29 Aralık 2020 16:02
Gaziantep'te FETÖ'nün askeri öğrenci sorumlusuna hapis
29 Aralık 2020 14:21		 Bakan Soylu, ülke içindeki terörist sayısını açıkladı
29 Aralık 2020 14:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:44 - Matematik öğretmeni, sayı doğrusundaki sayılar arasında boşluklar olduğunu iddia etti10:38 - İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ocak'ta yapılacak10:30 - Beslenme ve diyetetik bölümünde kişiye özel iki kadro ilanı!10:30 - Astrazeneca - Oxford aşısına İngiltere'den ilk onay10:24 - Çeyrek altın güne kaç TL'den başladı?10:15 - İstanbul'da yalancı bahar... 2021'de de sıcaklık artışının sinyalleri var
10:11 - Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 10,3 azaldı10:08 - Borsa güne rekorla başladı09:52 - Bakan Akar: Terör örgütünün sözde yönetimi büyük panik içinde09:48 - Aylin Sözer'in katilinin binaya girişi kamerada09:45 - Hazır köfte-kebap uyarısı: İçine taşlık katıp bici bici boyasıyla renk veriyorlar09:40 - Demirtaş'a özgürlük isteyenlere 'Benim Ceylanımın özgürlüğü nerede?' diye haykırdı
09:37 - Yumurta 'altın' oldu09:33 - Kuşadalı sağlıkçı korona virüse yenildi09:26 - Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı davayı kazandı09:23 - Organize kuyumcu soygununda detaylar ortaya çıktı! İspiyoncu kahya çıktı09:13 - Yargıtay, ucuz ekmek satışının 'haksız' olduğuna hükmetti
09:04 - Dolar güne yükselişle başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm kamu personelini etkiliyor... 2021 yılı için, Gelir vergisi dilimlerindeki artış belli oldu
2021 için memurların yemek bedelleri netleşti
Aylin Sözer'in katili kan donduran detayları anlattı
CTE 160 ceza infaz kurumu katibi alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin 6 aylık emekleri heba oldu
Bakan Koca anlattı: Günde 1.1 milyon kişi aşılanacak
CHP ilçe başkanı da 10 kez aramış
Koronavirüse yenilen müftü riske rağmen görevini bırakmamış
AİHM üyesi Türk yargıç: AİHM'in işi iç hukuka müdahale etmek değil
Yeniden yapılandırmada başvuru süresi uzatıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
28 aralık 2020 asgari ücret açıklaması 7
gelir gider dengesizliğini aşmanın yolu 1
vekillerin halkı temsil etmemesi 1
covid-un 10 sene aramızda olacak olması 10
davadan çekil,telefonu 2
erzurum soğuğu vs sivas soğuğu vs afyon soğuğu 5
korku 1
aşı olmak isteyenlerin kafasındaki tilkiler 3
en güvenilir gazeteci ve televizyoncular listesi 6
bim aşı reklamı 2
SON İLANLAR
Keçikalesi Belediyesi geçici işçi alacak
Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi 39 işçi alacak
Batman Üniversitesi işçi alacak
Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi engelli işçi alacak
Batman Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Adalet Bakanlığı 10 Avukat alacak
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 3 personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam