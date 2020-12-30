Demirtaş'a özgürlük isteyenlere 'Benim Ceylanımın özgürlüğü nerede?' diye haykırdı
HDP il binası önünde nöbet tutan anne, Selahattin Demirtaş'a özgürlük istenmesine tepki gösterdi. Acılı anne 'Benim Ceylanımın özgürlüğü nerede?' dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
|30 Aralık 2020 09:40
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Diyarbakır'da ve bazı illerde terör örgütü PKK'ya karşı büyük bir başarıyla yürütülen annelerin nöbeti sürüyor.
Eli kanlı örgüt PKK tarafından kaçırılan evladı için HDP il binası önünde nöbet tutan anne, Selahattin Demirtaş'a özgürlük istenmesine tepki gösterdi. Acılı anne "Benim Ceylanımın özgürlüğü nerede?" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da acılı annenin haykırışını sosyal medyadan paylaştı.
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