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Bakan Akar: Terör örgütünün sözde yönetimi büyük panik içinde

Bakan Akar: "Korku dağları sardı. İstihbarat raporlarında da görüyoruz. Terör örgütünün sözde yönetimi büyük panik içinde, iki gece aynı yerde yatamıyor."
 30 Aralık 2020 09:52
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yıl boyunca yurt içi ve sınır ötesinde 200'den fazla operasyon gerçekleştirildiğini ve toplam 3 bin 646 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcılarının da katılımıyla dün video konferans yöntemi ile yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Afganistan, Katar, Somali, Bosna Hersek ve Kosova ile birlikte Libya Görev Grubu Komutanı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın yanı sıra Muharip Hava Kuvveti ve Donanma komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi, bir yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirmesini yaptı.

Toplantıda, savunma ve güvenlik konularına ilişin değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, terörle mücadelede yıl boyunca sağlanan başarıyı da açıkladı.

Terör örgütünün 83 milyon vatandaş ve ülke hudutları için tehdit oluşturduğunu ifade eden Akar, "Terör örgütü PKK'yı Irak'ın kuzeyinden başlayarak bitirmeye kararlıyız. Çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdürerek milletimizi bu terör belasından kurtaracağız." diye konuştu. Şehitleri ve gazileri minnetle yad eden Akar, şunları söyledi:

"Yıl boyunca yurt içinde ve sınır ötesinde toplam 200'den fazla operasyon gerçekleştirdik. Yapılan başarılı operasyonlar sonucu yurt içi ve sınır ötesinde toplam 3 bin 646 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında örgütün sözde lider kadrosundan elebaşları da var. Böylece 24 Temmuz 2015'te teröristle mücadelede başlayan yeni süreçte bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 30 bin 416 oldu."

Söz konusu operasyonlarda terör örgütü tarafından kullanılan mevzi, sığınak ve barınakların imha edildiğini belirten Akar, "Yurt içinde, sınır ötesinde teröristlerin ne kadar inleri, mağarası varsa bunlar tahrip edildi, edilmeye devam ediyor." diye konuştu.

Bakan Akar, operasyonların etkin ve kesintisiz devam ettiğine dikkati çekerek "Teröristlere önemli darbe vuruldu, vurulmaya devam ediyor. Bu konuda kararlıyız. Artan bir tempo ve şiddetle aralıksız taarruzi ruhla terörle mücadelemiz devam edecek. Geldiğimiz nokta çok kritik. Bunu istihbarat raporlarında da görüyoruz. Terör örgütünün sözde yönetiminin büyük panik içinde olduklarını, iki gece aynı yerde yatamadıklarını, korkunun dağları sardığını, TSK'nin nefesini enselerinde hissettiklerini görüyoruz, takip ediyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek." ifadelerini kullandı.

Hudut güvenliğinin sağlanmasına yönelik de önemli çalışmaların yapıldığına değinen Akar, "Yıl boyunca 82 bin 229 kişi yasa dışı hudut geçişinde bulunmaya çalışırken yakalandı." dedi.

- "Bazılarının heveslerini kursağında bırakmasaydı..."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyindeki bölgeleri teröristlerden arındırmasının ardından bölgeye huzur, güven ve asayişin geldiğini aktaran Akar, 450 bini İdlib'de olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyelinin gönüllü, güvenli ve saygın şekilde topraklarına döndüğü bilgisini verdi.

Suriye'nin kuzeyinde TSK'nin kontrol ettiği alanlarda normalleşme çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini vurgulayan Akar, "Çevreye, masum insanlara, mazlumlara gerekli ilgi ve alakayı gösteriyoruz. Bu konuda örnek davranışlar sergiliyor arkadaşlarımız. Yaptığımız çalışmalarla oradaki rahatlama bütün uluslararası ve ulusal kuruluşlar tarafından da takdirle takip ediliyor. Fakat bunların şu veya bu sebeple dünya kamuoyuyla pek paylaşılmadığını da bilmenizi istiyorum." diye konuştu.

Bölgede kurulmak istenen terör koridorunun TSK tarafından yok edildiğini hatırlatan Akar, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğer bu operasyonlar olmasaydı, TSK buraya müdahale etmeseydi, bazılarının heveslerini kursağında bırakmasaydı inanın şu anda çok daha zor, değişik birtakım oluşum ve durumlarla karşılaşmamız kaçınılmaz olurdu. Bu sadece Türkiye'nin hudutlarına, vatandaşlarına tehdit ve tehlike oluşturmanın ötesinde Suriye için de büyük bir tehdit, büyük bir darbe ve bölünmek demek olacaktı. Bu konularda yaptıklarımızın herkes tarafından bilinmesi lazım. Biz Irak, Suriye başta olmak üzere bütün komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız, kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim tek derdimiz, hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak. Tek hedefimiz de teröristler."

- FETÖ ile mücadele

Akar, FETÖ ile mücadelenin sürdüğüne işaret ederek yeni bilgi, belge ve veriler ışığında mücadeleye kararlılıkla devam edildiğini dile getirdi.

"15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden bugüne kadar 20 bin 833 kişinin TSK ile ilişiği kesildi" diyen Akar, TSK üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceklerini sözlerini ekledi.
Anadolu Ajansı
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