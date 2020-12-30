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Beslenme ve diyetetik bölümünde kişiye özel iki kadro ilanı!

Ahi Evran Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde ilgili alan mezunlarına başvuru şansı vermek yerine iki kadroda da kişiye özel şartla ilana çıktı.
 30 Aralık 2020 10:30
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Beslenme ve diyetetik bölümünde kişiye özel iki kadro ilanı!

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 29 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete'de farklı alanlarda çok sayıda öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kadrosu ilan etmiştir.

İlgili kadroları incelediğimizde, Beslenme ve Diyetetik bölümüne, bu alanda doktora yapmış olan kişilerin yerine doktorası "Tıbbi Biyokimya" veya "Mikrobiyoloji" alanında iki doktor öğretim üyesi kadrosu ilan edildiği görülmektedir.

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçtiğimiz yıl belirlenen "Sağlık, Sağlıkla İlgili veya İlişkili Programlarda Eğitim ve Öğretime Başlanması ve Sürdürülmesi İçin Asgari Koşullar Genel İlkeler"de Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinde istihdam edilecek öğretim üyelerinin alanları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Beslenme ve Diyetetik

Gastroenteroloji (Tıp)

Endokrinoloji ve Metabolizma (Tıp)

Tıbbi Biyokimya

Tıbbi Mikrobiyoloji

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Gıda Mühendisliği (Besin Hijyeni ve Teknolojisi)

Bununla birlikte, eğitim öğretime başlamak için asgari öğretim üyesi sayısı 3 olarak belirlenirken, bunun en az ikisinin BESLENME VE DİYETETİK alanından olması zorunlu tutulmuştur.

Diğer taraftan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü akademik kadrosuna baktığımızda, ilgili bölümün henüz öğrenci alımı yapmadığı, bölümde henüz öğretim üyesinin bulunmadığı, vekaleten görevlendirilen Ebelik alanında bir kişinin Bölüm Başkanlığını görevi yürüttüğü görülmektedir.

Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Üniversitelere Öğretim Üyesi Atama İzinleri dağıtılırken aşağıdaki önemli iki hususun da dikkate alınarak bu izinlerin kullanılması gerektiği bildirilmişti. Bunlar:

Ø Yükseköğretim Kurulunca eğitim-öğretime başlanması ve sürdürülebilmesi için asgari koşulları belirlenen programlardaki öğretim üyesi ihtiyacının karşılanmasına öncelik verilmesi,

Ø Herhangi bir kamu zararı oluşturulmaması için atama izinlerinin kullanılacağı birim konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi,

Söz konusu asgari koşullar ve üniversitenin ilanda belirlediği özel şartlar bağlamında değerlendirdiğimizde; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin ilgili bölümde nitelikli eğitim-öğretim verebilmesi için öğretim üyesi teminine öncelikle Beslenme ve Diyetetik alanından başlaması en doğru olanıdır. İlan edilen bu iki kadroya atama yapıldığında, ilerleyen süreçte Beslenme ve Diyetetik alanında doktora eğitimi görmüş bir öğretim üyesi atansa bile, YÖK tarafından belirlenen asgari öğretim üyesi kriterlerinde aranan en az 2 öğretim üyesi şartını taşımadığından öğrenci alımı gerçekleştirilemeyecektir.

Düğmenin baştan yanlış iliklenmesi, ilgili bölümün ilerleyen yıllarda öğrenci alımı yapamamasını doğrudan etkilemekte olup, bu ilanlarda YÖK'ün eğitim öğretime başlanması için belirlediği kurallara gereken hassasiyetin gösterilmediğini de ortaya çıkarmıştır.

Ayrıca, halihazırda Beslenme ve Diyetetik alanında doktorasını tamamlamış kişilere yeni kurulan bölümde öğretim üyesi şansı verilmemesi de akademiye girişte haksız bir durum oluşturmaktadır. Beslenme ve Diyetetik Bölümünün kuruluş ve öğrenci alım sürecinde en az 2 (iki) öğretim üyesinin bu alandan olmasının şart koşulması hususu da tekrar değerlendirilerek Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin ilanını gözden geçirmesinde fayda bulunmaktadır.

Son olarak, Beslenme ve Diyetetik Bölümünde okuyan bir öğrencimizin uzun zaman önce ilgili kurumlara başvuru yaparken bize de ulaştırdığı bir mesajdan yeri gelmişken bir kesit paylaşarak Üniversite yetkililerinin dikkatine sunmak isteriz. "...Yeterli seviyede üniversite eğitimi almıyorum. Diyetisyenlik bölümünde okuyorum ama hocalarımız bu alanda eğitim görmüş kişiler değil.. Her gün arkadaşlarımla keşke yazmasaydık da buraya gelmeseydik diyoruz ve psikolojik olarak çöküntü içerisindeyiz. Çünkü üniversite hayallerimiz böyle değildi ne kaliteli bir eğitimimiz var ne de ..." Umarız sorunu bir öğrenci gözünden de anlatabilmişizdir vesselam...
Memurlar.Net - Özel

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