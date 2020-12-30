Borsa güne rekorla başladı
|30 Aralık 2020 10:08
|+Aa- Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 değer kazanarak 1.467,66 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,97 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak 1.467,66 puanla rekor seviyeye yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,86 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,40 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,19 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Dün düşüş eğilimini sürdüren döviz kurlarının desteğiyle gün boyu alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,42 değer kazancıyla 1.459,69 puandan tamamladı. Endeks, böylece tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmiş oldu.
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak verilerin yanı sıra İngiltere'de ticaret anlaşmaları ve ABD'de teşvik paketi ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs salgını ve aşısına yönelik haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 1.455 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 1.470 ve 1.490 dirençlerinin izleneceğini kaydeden analistler, olası düşüşlerde ise 1.420 puanın destek konumuna gelebileceğini bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çeyrek altın güne kaç TL'den başladı?
30 Aralık 2020 10:24
|Dolar güne yükselişle başladı
30 Aralık 2020 09:04
|İnternetten altın alırken dikkat!
29 Aralık 2020 21:29
|Borsa günü rekorla tamamladı
29 Aralık 2020 18:34
|Çeyrek altın düşüşünü bugün de sürdürdü
29 Aralık 2020 18:03
|Gün içinde sert düşen dövizde, gün sonu fiyatları
29 Aralık 2020 17:56
|Borsa günü rekorlarla tamamladı
28 Aralık 2020 18:23
|Çeyrek altın 729 TL'ye düştü
28 Aralık 2020 17:17
|Dolar günü 13 kuruş düşüşle tamamladı
28 Aralık 2020 17:14
|Kripto para Bitcoin, 27 bin dolar sınırına dayandı
27 Aralık 2020 00:47