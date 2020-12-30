1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çeyrek altın güne kaç TL'den başladı?

Çeyrek altın 724 lira, Cumhuriyet altını 2.965 liradan satılıyor
 30 Aralık 2020 10:24
+Aa- Yazdır
Çeyrek altın güne kaç TL'den başladı?

Altının gram fiyatı, güne sınırlı düşüşle başlamasının ardından 446,6 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 446,7 liradan tamamladı.

Gram altın yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 446,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 724 lira, Cumhuriyet altını da 2.965 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu sıralarda, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.881 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, düşen dolar endeksi ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türüne ilişkin artan belirsizliklerin, altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün, ABD'de dış ticaret dengesi, Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek konumunda olduğunu ifade etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Borsa güne rekorla başladı
30 Aralık 2020 10:08		 Dolar güne yükselişle başladı
30 Aralık 2020 09:04
İnternetten altın alırken dikkat!
29 Aralık 2020 21:29		 Borsa günü rekorla tamamladı
29 Aralık 2020 18:34
Çeyrek altın düşüşünü bugün de sürdürdü
29 Aralık 2020 18:03		 Gün içinde sert düşen dövizde, gün sonu fiyatları
29 Aralık 2020 17:56
Borsa günü rekorlarla tamamladı
28 Aralık 2020 18:23		 Çeyrek altın 729 TL'ye düştü
28 Aralık 2020 17:17
Dolar günü 13 kuruş düşüşle tamamladı
28 Aralık 2020 17:14		 Kripto para Bitcoin, 27 bin dolar sınırına dayandı
27 Aralık 2020 00:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:48 - Bakırköy Belediyesi'nde darp iddiası: Eski meclis üyesi kadının parmakları kırıldı10:44 - Matematik öğretmeni, sayı doğrusundaki sayılar arasında boşluklar olduğunu iddia etti10:38 - İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ocak'ta yapılacak10:30 - Beslenme ve diyetetik bölümünde kişiye özel iki kadro ilanı!10:30 - Astrazeneca - Oxford aşısına İngiltere'den ilk onay10:24 - Çeyrek altın güne kaç TL'den başladı?
10:15 - İstanbul'da yalancı bahar... 2021'de de sıcaklık artışının sinyalleri var10:11 - Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 10,3 azaldı10:08 - Borsa güne rekorla başladı09:52 - Bakan Akar: Terör örgütünün sözde yönetimi büyük panik içinde09:48 - Aylin Sözer'in katilinin binaya girişi kamerada09:45 - Hazır köfte-kebap uyarısı: İçine taşlık katıp bici bici boyasıyla renk veriyorlar
09:40 - Demirtaş'a özgürlük isteyenlere 'Benim Ceylanımın özgürlüğü nerede?' diye haykırdı09:37 - Yumurta 'altın' oldu09:33 - Kuşadalı sağlıkçı korona virüse yenildi09:26 - Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı davayı kazandı09:23 - Organize kuyumcu soygununda detaylar ortaya çıktı! İspiyoncu kahya çıktı
09:13 - Yargıtay, ucuz ekmek satışının 'haksız' olduğuna hükmetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm kamu personelini etkiliyor... 2021 yılı için, Gelir vergisi dilimlerindeki artış belli oldu
2021 için memurların yemek bedelleri netleşti
Aylin Sözer'in katili kan donduran detayları anlattı
CTE 160 ceza infaz kurumu katibi alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin 6 aylık emekleri heba oldu
Bakan Koca anlattı: Günde 1.1 milyon kişi aşılanacak
CHP ilçe başkanı da 10 kez aramış
Koronavirüse yenilen müftü riske rağmen görevini bırakmamış
AİHM üyesi Türk yargıç: AİHM'in işi iç hukuka müdahale etmek değil
Yeniden yapılandırmada başvuru süresi uzatıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gönül dağı 1
muz 6
olay tv'nin kapanması 1
esaretin bedeli 1
çalışan kadın 4
denizde ayağın kesilmesi 3
Sabahleyin erken Uyanmak 7
gram altın 2
Adana'da lastik değiştirmeye yılanı ile giden arkadaş 3
iyi bir müslüman 3
SON İLANLAR
Keçikalesi Belediyesi geçici işçi alacak
Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi 39 işçi alacak
Batman Üniversitesi işçi alacak
Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi engelli işçi alacak
Batman Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Adalet Bakanlığı 10 Avukat alacak
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 3 personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam