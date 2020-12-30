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Astrazeneca - Oxford aşısına İngiltere'den ilk onay

AstraZeneca ve Oxford tarafından geliştirilen corona virüs aşısı, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi (MHRA) tarafından onaylandığı açıklandı.
 30 Aralık 2020 10:30
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Astrazeneca - Oxford aşısına İngiltere'den ilk onay

AstraZeneca ve Oxford tarafından geliştirilen corona virüs aşısı, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi (MHRA) tarafından onaylandı.

AZD1222 kod adlı aşı, İngiliz-İsveç ilaç devi AstraZeneca'nın desteğiyle Oxford Üniversitesi'nde geliştirililen aşının Birleşik Krallık'ta üretileceği açıklanırken piyasa sürülen ilk aşılar Avrupa'da kullanılacak.

Geçtiğimiz gün AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen corona virüs aşısının Covid-19'a karşı yüzde 95 koruyacağını ve Pfizer/BioNtech ile Moderna aşıları kadar etkili olacağını açıklamıştı.
İhlas Haber Ajansı
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