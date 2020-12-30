50 Üniversite Akademik personel almak için ilana çıktı
|30 Aralık 2020 15:33
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Toplamda 50 üniversite Öğretim Görevlisi alım ilanı yayımladı. Tüm ilanlara linklerden ulaşabilirsiniz. İşte ilana çıkan 50 üniversite:
1. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
2. Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
3.Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
4.Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Öğretim Üyesi Alım ilanı
5. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı alım ilanı
6.Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı alım ilanı
7.Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı alım ilanı
8.Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
9.Hakkari Üniversitesi Öğretim Elemanı alım ilanı
10. Iğdır Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
11.İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
12.Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı alım ilanı
13. Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı alım ilanı
14.Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
15.Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
16.Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Elemanı alım ilanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı alım ilanı
18.Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
20.Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
21.Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı (ilan
için tıklayın)
22.Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı (ilan için tıklayın)
23.Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı (ilan için tıklayın)
24.Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (ilan için tıklayın)
25.Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (ilan için tıklayın)
26.Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı (ilan için tıklayın)
27.Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı (ilan için tıklayın)
28.Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (ilan için tıklayın)
29.Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı ( İlan için tıklayın)
30. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı (ilan için tıklayın)
31.Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı (ilan için tıklayın)
32.Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (ilan için tıklayın)
33.İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı (ilan için tıklayın)
34.İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı (ilan için tıklayın)
35.İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı (ilan için tıklayın)
36.Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (ilan için tıklayın)
37.Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım (ilan için tklayın)
38.Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı (ilan için tıklayın)
39.Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı (ilan için tıklayın)
40.Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı (ilan için tıklayın)
41.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı (ilan için tıklayın)
42.Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı (ilan için tıklayın)
43.Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (ilan için tıklayın)
44.Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı (ilan
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45.Siirt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı (ilan
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46.Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı (ilan için tıklayın)
47. Şırnak Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı (ilan
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48.Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
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49.Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (ilan için tıklayın)
50.Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı (ilan
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