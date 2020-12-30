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Yayladağı Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı

Hatay'ın Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
 30 Aralık 2020 10:52
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Yayladağı Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı

Hatay'ın Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını belirtti.

Genel sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Sayın, "Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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