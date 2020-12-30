Yayladağı Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı
Hatay'ın Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
|30 Aralık 2020 10:52
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Hatay'ın Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını belirtti.
Genel sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Sayın, "Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin." ifadelerini kullandı.
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