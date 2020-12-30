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Bakan Soylu yeni uygulamayı duyurdu: İsmi AFAD olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "GSM operatörleriyle görüştük. Özellikle deprem anında telefonların kilitlenmesi hem bizim bu konularda acil destek ünitelerinin olaya müdahale etmesi açısından büyük bir sorun yaşatıyor. Sadece ismi AFAD olan bir uygulama yapma konusunda değerlendirme ortaya koyduk. Aslında bunu GSM operatörlerinden istemiştik. Onlarla da konuştuk. Bizim bunu yapabileceğimizi gördük. KADES'i, UYUMA'yı da bakanlık bünyesinde yaptık. AFAD uygulamasını da kendimiz yapacağız. Birincisi şu bu dönem içinde, tüm GSM operatörlerine bağlanabilecek şekilde internet hatları üzerinden görüşme yapabilecek, mesaj atılabilecek, görüntü kaydedip atılabilecek ve bunlarla birlikte başka bir şey daha olacak. En önemli meselelerden birisi depremin 6 saatinde kişinin kendi toplanma alanına gitmesi. Burada başka bir şey daha yapacağız. Bu AFAD uygulamasını kişiselleştireceğiz." dedi.
 30 Aralık 2020 10:57
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Bakan Soylu yeni uygulamayı duyurdu: İsmi AFAD olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da AFAD İl Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Kurulu 2020 yılı 2. Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

TÜRKİYE EN ÇOK DEPREM BİLDİREN 4. ÜLKE

2021 yılı için hedefimiz 1000 adet yeni toplanma alanı belirlemektir.

15 başlıkta 2020 yılında AFAD'ın müdahale ettiği olay sayısı 3078'dir.

Bu yıl ulusal düzeyde müdahale ettiğimiz deprem sel gibi olaylarda 318 vatandaşımız sağ olarak kurtarılmıştır.

Avrupa'nın en büyük deprem gözlem ağına sahibiz.

Afet risk azaltma çalışmalarında ARAS adını verdiğimiz sistem hayata geçirilmiştir.

İRAP adını verdiğimiz il afet risk azaltma projemizdir. Pilot il olarak Kahramanmaraş'ta planlamalar yapılmıştır.

Hedefimiz 2021 sonuna kadar bu planlamaların tamamlanmış olmasıdır.

Dünyada en çok insani yardım yapan ülke konumundayız.

1900-2016 yılları arasında Türkiye en çok deprem bildiren 4. ülkedir.

DEPREMDE İLK 6 SAATİN ÖNEMİ

Bir yandan yaşam alanlarımızı sağlamlaştırmak durumundayız. Diğer yandan da afet reflekslerimizi oluşturmak, afet eğitimli bireyler olmak zorundayız.

Kimse kusura bakmasın, ilgili ilgisiz her yerde bunu söylemeye devam edeceğiz. Depremden hemen sonra özel arabanıza atlayıp sokak çıkmak ya da GSM hatlarından eşinizi dostunuzu aramak başkasının hayatını tehlikeye atmaktır. İlk 6 saatte yardım ekiplerinin, itfaiyenin, güvenlik ekiplerinin olay yerine ulaşmaması afetten daha büyük afettir. İlk 6 saatte karmaşa yaşamazsak gerisini yönetebilme kabiliyetine sahibiz. Ama ilk 6 saatte o yolları afet ekiplerine bırakmalıyız. Bunu sürekli tekrar edelim. Otomatik bir refleks haline getirelim.

YENİ UYGULAMA: AFAD

Arkadaşlarımız bakanlığımızda çok güzel bir yazılımın altına imza attılar. Aynı zamanda konuşma-haberleşme yazılımı. Kodları bize ait. Türkiye'de şu anda kodları bize ait bir yazılım yok. Kodlarının bize ait olduğu aynı zamanda çok güçlü kripto sistemiyle koruma altında. Bu kapasiteyi gerçekleştiren arkadaşlarımızdan bir talepte daha bulundum. Bakanlığımızın örnekleri var. KADES uygulamamız var. Şu anda 1 milyon 250 bin kullanıcısı var. 60 bin ihbar var. Yüzde 50'si gerçek ihbarlar.

GSM operatörleriyle görüştük. Özellikle deprem anında telefonların kilitlenmesi hem bizim bu konularda acil destek ünitelerinin olaya müdahale etmesi açısından büyük bir sorun yaşatıyor. Sadece ismi AFAD olan bir uygulama yapma konusunda değerlendirme ortaya koyduk. Aslında bunu GSM operatörlerinden istemiştik. Onlarla da konuştuk. Bizim bunu yapabileceğimizi gördük. KADES'i, UYUMA'yı da bakanlık bünyesinde yaptık. AFAD uygulamasını da kendimiz yapacağız. Birincisi şu bu dönem içinde, tüm GSM operatörlerine bağlanabilecek şekilde internet hatları üzerinden görüşme yapabilecek, mesaj atılabilecek, görüntü kaydedip atılabilecek ve bunlarla birlikte başka bir şey daha olacak. En önemli meselelerden birisi depremin 6 saatinde kişinin kendi toplanma alanına gitmesi. Burada başka bir şey daha yapacağız. Bu AFAD uygulamasını kişiselleştireceğiz."
Memurlar.Net
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