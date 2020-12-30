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PKK/KCK iddianamesinde 'HDP'nin örgütün kurguladığı proje olduğu' vurgulandı

Gaziantep'te, PKK/KCK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede bölücü terör örgütünün HDP ile ilişkisine yer verildi
 30 Aralık 2020 11:12
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PKK/KCK iddianamesinde 'HDP'nin örgütün kurguladığı proje olduğu' vurgulandı

Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında HDP ve DBP yöneticileri ile 2 CHP'li ilçe belediye meclisi üyesinin de bulunduğu 18'i tutuklu 30 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, bölücü terör örgütünün HDP ile ilişkisi yer aldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın kent merkezindeki yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde 18'i tutuklu 30 sanık hakkında hazırlanan ve 1393 sayfadan oluşan ikinci iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki 153 klasörden oluşan 61 sanıklı dosya ile birleştirildi.

Örgütün kentteki yapılanmasının ayrıntılarıyla anlatıldığı iddianamede, terör örgütünün HDP'yi kamuflaj olarak kullandığı belirtildi.

Terör örgütünün Türkiye'yi bölmeye çalıştığı, bu hedef doğrultusunda 2015 yılında sözde "öz yönetim" ilan edildiği hatırlatılan iddianamede, "Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları neticesinde sözde 'öz yönetim' ilanları başarısız olmuş ve terör örgütü önemli yaralar almıştır. Soruşturmamıza konu olan KCK (şehir) yapılanmasının silahlı faaliyet göstermeyen birimlerinin görevi ve hedefi toplumu terör örgütünün tekrarlamayı planladığı 'öz yönetim-demokratik özerklik' stratejisine hazırlamaktır." ifadeleri kullanıldı.

- "Siyasi partiler PKK/KCK için bir amaç değil araçtır"

Terör örgütünün faaliyetlerini siyasi parti adı altında yürüttüğüne dikkati çekilen iddianamede, şu bilgiler yer aldı:

"Terör örgütü PKK tarafından, KCK adına faaliyet yürütecek kişiler, siyasi kimlik kazandırılması ve yapılacak operasyonlara siyasi operasyon imajı verilmesi için siyasi partilerin içerisine yerleştirilmektedir. Soruşturma sürecinde çok defa açıklandığı üzere Demokratik Toplum Kongresi (DTK), KCK yapılanmasına bağlı TBMM'nin alternatifi sözde meclis yapısıdır. DTK delegelerinden Müslüm Kılıç (tutuklu) HDP Gaziantep İl Başkanı, Abdullah İnce (tutuklu) DBP İl Başkanı, Selman Tutumlu (tutuklu) DBP ilçe başkanı, Mehmet Özkan (tutuklu) da HDP ilçe başkanıdır. Dolayısıyla bu isimlerle zaten siyasi parti faaliyeti yürütülmesi mümkün değildir. Siyasi partiler PKK/KCK için bir amaç değil ulaşmaya çalıştıkları 4 parçada kurulacak sözde kürdistan devleti için araç olarak kullanılmaktadır."

- "Örgüt ile siyasi parti iç içe geçmiştir"

İddianamede, örgütün kadın ve gençlik yapılarının da HDP Kadın Meclisi ve HDP Gençlik Meclisi adı altında faaliyet yürüttüğü ifade edilerek, "Kentte PKK/KCK Kadın Alan Yapılanması (TJA) doğrudan HDP Kadın Meclisi içerisinde örgütlendirilmiş ve TJA faaliyetleri doğrudan HDP Kadın Meclisi adı altında yerine getirilmiştir. Benzer bir durum gençlik yapılanmasında da yaşanmış, gençlik yapılanması PKK/KCK/DGH ile HDP Gençlik Meclisinin hem üye yönünden hem de bir takım faaliyetler ve şahıslar yönünden iç içe geçmiştir." değerlendirilmesinde bulunuldu.

- "HDP, PKK/KCK faaliyetleri için kurgulandı"

HDP il binasında 26 Mayıs 2019'da yapılan toplantının tutanağının ele geçirildiği ve örgütsel içeriklerinin ayrı ayrı değerlendirildiği iddianamede, tutanakta birden fazla yerde geçen "HDP projesi" ifadesiyle ilgili şu bilgiler yer aldı:

"HDP siyasi parti adı altında faaliyet yürütmektedir. Ancak ismi dışında siyasi parti olduğunu gösterecek başka bir emare yoktur. Yürütülen birçok PKK/KCK faaliyeti bu sözde partinin içinden yerine getirilmektedir. HDP İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç DTK delegesidir. HDP Şahinbey İlçe Eş Başkanı Mehmet Özkan DTK delegesidir ve PKK/KCK mali ekonomik alan ve cezaevi dış koordinasyon yapılanmasının en önemli ismidir. HDP'nin PKK/KCK faaliyetlerini siyasi parti adı altında yerine getirilmesi için kurgulanan bir proje olduğu soruşturma boyunca açıkça görülmüştür. HDP projesi olarak ifade edilen konunun da bu olduğu değerlendirilmektedir."

HDP ve DBP yöneticileri ile 2 CHP'li ilçe belediye meclisi üyesinin de bulunduğu 18'i tutuklu 30 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 2 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
Anadolu Ajansı
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