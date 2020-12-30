Noterler yılbaşı kısıtlamasında mali müşavir ve muhasebeciler için mesai yapacak

Noterler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni yılın ilk günlerinde uygiulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında mali müşavir ve muhasebeciler için mesai yapacak.

Türkiye Noterler Birliği (TNB) Başkanı Dursun Cin, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle noterliklerde çok ciddi tedbirler aldıklarını söyledi.

Bütün noterliklere maske, eldiven ve dezenfektan dağıttıklarını belirten Cin, sosyal mesafeye uyarak ve noterliklerdeki yığılmaları önleyerek tedbir almayı sürdürdüklerini anlattı.

Salgın sürecinde, alınan tedbirlerle noterlik hizmetinin aksamadan sürdürüldüğünü vurgulayan Cin, yılbaşında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da mesai yapacaklarını belirtti.

Yeni yıl nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yayımlanan kararname ve genelgelerde, "yıl sonu işlemlerini yapmak üzere mali müşavirlere ve muhasebecilere tanınan muafiyetler ve onlarla birlikte iş yapanlar" ifadesinin yer aldığını hatırlatan Cin, şöyle devam etti:

"Bizim için de bu kısıtlamadan muafiyet kuralı getirildi. Bizler de başta defter tasdikleri olmak üzere süreli işleri yapmak zorundaydık. Yaptığımız işler zaten kamu hizmeti. Bu kamu hizmetini aksatmamak için yıl sonu sokağa çıkma kısıtlamalarından noterler ve noter çalışanları muaf tutuldu. Noterlikler normal mesaisine devam etmeyecek. Ancak, gecikmesinde zarar umulan işlerle noterlik kanunu gereği görevli sayılıyoruz. O bakımdan başta defter tasdikleri olmak üzere gecikmesinde zarar umulan işlemleri yapmak üzere noterlerimiz ve noter çalışanlarımız çalışmalarına devam edecekler. Ancak normal mesai düzeninde bir çalışma şeklinde değil yani bütün işlemler yapılacak şekilde değil. Noterlikler fiilen açık olmayacak, alış-satış işlemleri olmayacak."

Salgın sürecinin başlangıcında Adalet Bakanlığının kararı uyarınca nöbetçi noterlik uygulamasının durdurulduğuna işaret eden Cin, sürecin sonucuna göre bu uygulamanın yeniden başlama ihtimali bulunduğunu sözlerine ekledi.