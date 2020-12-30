ABD'den yaptırımlar konusunda ortak çalışma grubu teklifi

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA UYGULANACAK AŞI İÇİN LİSTELER İSTENDİ Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve 81 il Sağlık Müdürlüklerine gönderilen resmi yazı ile ülke genelinde öncelikli olarak tüm sağlık çalışanlarına yapılacak aşı için, personel listesinin güncellenmesi istendi.