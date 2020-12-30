ABD'den yaptırımlar konusunda ortak çalışma grubu teklifi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları konusunda bir ortak çalışma grubu kurulması teklifinde bulunduğunu söyledi.
|30 Aralık 2020 11:20
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