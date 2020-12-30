Bakan Selçuk: 15 Şubat'a hazırlık yaptık, salgının seyrini görmeliyiz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AAEditörMasası'nın konuğu oldu.

Bakan Selçuk'un burada yaptığı açıklamaların satır başları;

"(Eğitim alanındaki Kovid-19 tedbirleri) Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim."

"(Kovid-19 tedbirleri) Okulları açmadık çünkü bizim koşullarımız, ülkemizin yapısı, sosyal hayatımız, düğünlerimiz, cenazelerimiz, bütün bunların sosyo antropolojik fotoğrafına bakmak zorundayız."

"(Uzaktan eğitim) Daha önce canlı ders yapabilme kapasitemiz 100 bin civarındaydı. Şu anda 3 milyonu geçtik."

"Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu."

"Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir."

"Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek."

"15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz."

"(Kovid-19 aşısı) Eğitimi yüz yüze yapmamızın önünü açacak."

"Lisede öğrencilerimiz sınav olacakları zaman her türlü tedbiri fazlasıyla alacağız. Bunu, LGS'de, başka durumlarda gösterdik."