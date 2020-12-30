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Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlıktan Astsubaylığa geçiş şartları belli oldu

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Kıtadan Astsubaylığa geçişte Uzman çavuş yüzdeleri arttırıldı
 30 Aralık 2020 11:36
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Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlıktan Astsubaylığa geçiş şartları belli oldu

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Kıtadan Astsubaylığa geçişte Uzman çavuş yüzdeleri arttırılmıştır.

Jandarma Genel Komutanlığında 2021 yılı için 160 uzman çavuş, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 20 uzman çavuş Astsubaylığa geçiş hakkı kazanacak. İhtiyaç halinde %5 artış olacaktır.

Uzman Jandarmalar için ise 150 kontenjan ayrılmıştır.

JSPS sınavı barajı 45 puana düşürülmüştür.

Uzman Jandarmalar için en az 3 yıl görev yapmış olmak ve müracaat yapılan yılın ocak ayı itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

Uzman Erbaşlar için başvuru tarihinde 4.yılını tamamlamış olmak ve 8.yılını bitirmemiş olmak şartı aranacak.

Ayrıca Birlik komutanlarının kanaat raporunun olumlu olması gerekmektedir.

Başvurular 15 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek.
Memurlar.Net
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