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Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davasında karar açıklandı

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin davada 12 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 80 sanık müebbet hapse çarptırıldı.
 30 Aralık 2020 11:39
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davasında karar açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 132 sanıklı davada hüküm açıklandı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonunda görülen karar duruşmasına sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Murat İlhan, ilk duruşması 6 Temmuz 2017'de görülen davanın hükmünü açıkladı.

Buna göre, sanıklar eski KKK Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı tuğgeneral Adem Boduroğlu, eski KKK Personel Başkanlığı Plan Şube Müdürü albay Mutlu Serkan Vurdem ile albay Hasan Yılmaz ve Eşref Mert, Mehmet Ortaç, Hamza Akkay, Halil Ekiztaş, İbrahim Başpınar, Ahmet Fazıl Işık, Oğuzhan Çelikoğlu, Bayram Üstündağ ve Zülküf Orak "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı.

Aynı suçtan 80 sanığa "müebbet hapis" cezası verilirken, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçuna "yardım eden" sıfatıyla 22 kişi de 12 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapisle cezalandırıldı.

"Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 2 sanık 6 yıl 3'er ay, bir kişi de 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski tuğgeneral Erhan Caha, bu dosya kapsamında "öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırıldı.

Bu kapsamda Caha'ya, 2 kişiye yönelik "öldürmeye teşebbüsten" 34 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 69 yıl hapis cezası verildi.

Başka dosyalarda daha önce hüküm giyen davanın tutuksuz sanıklarından Gökhan Akdağ ve Fikret Yağmur da aynı suçlardan süreli hapse mahkum edildi.

Dava kapsamında 9 kişi bütün suçlamalardan beraat ederken, 3 sanığın da dosyası ayrıldı.

Anadolu Ajansı
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