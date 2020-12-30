1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, KPSS 2020/2 tercih kılavuzunu yayımladı.
 30 Aralık 2020 11:45
+Aa- Yazdır
KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS-2020/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2020/2 Tercih Kılavuzuna saat 11.45'ten itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 30 Aralık 2020 - 07 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 07 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Genel Bilgiler

TABLO-1.Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

TABLO-2.Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

TABLO-3.Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

Özel Koşullar

Ortaöğretim Mezunları İçin Nitelik Kodları

Ön Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları

Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları

Mezun Olunan Ortaöğretim Alan/Dallar

Mezun Olunan Ön Lisans Programı

Mezun Olunan Lisans Programı

Dilekçe
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
CTE 160 ceza infaz kurumu katibi alacak
30 Aralık 2020 08:18		 Devlet korumasındaki 1093 kişi kamuya atanacak
29 Aralık 2020 11:59
Giresun Üniversitesi, akademik ilanı iptal etmek zorunda kaldı
29 Aralık 2020 10:04		 Tarım ve Orman Bakanlığına 826 işçi alınacak
29 Aralık 2020 09:53
Ticaret Bakanlığı toplam 110 personel alımı yapacak
29 Aralık 2020 08:20		 Sosyal hizmet alanı için iki işletmeciye özel ilan!
27 Aralık 2020 10:05
Eski Rektörün akademik ilanlarını kişiye özel olduğu için ilan etmişti. Bakın o ne yaptı?
25 Aralık 2020 16:55		 KPSS Ortaöğretim puanımla bir yere yerleşir miyim?
25 Aralık 2020 13:32
KPSS 2020/2 tercihleri 30 Aralık'ta başlıyor
25 Aralık 2020 11:24		 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağı haberler doğru değil
25 Aralık 2020 11:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:25 - İkinci el araçta hava yastığı yerine bunları koyuyorlar12:19 - Kaymakam adaylığı mülakat tarihleri belli oldu12:14 - Gün ortasında dolar ne kadar oldu?12:06 - Esnaf ve sanatkarlara yönelik destek başvuruları başladı12:04 - Bakan Çavuşoğlu: 2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu12:02 - Oppo, 2021'de Türkiye'de yatırıma devam edecek
11:59 - Bankalarda faizler yüzde 18'e kadar çıktı11:55 - Aylin Sözer'in cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi11:48 - Koronayı yenen doktor: Ölümün soğuk nefesini ensemde hissettim11:45 - KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı11:39 - Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davasında karar açıklandı11:36 - Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlıktan Astsubaylığa geçiş şartları belli oldu
11:30 - Bakan Selçuk: 15 Şubat'a hazırlık yaptık, salgının seyrini görmeliyiz11:26 - Bilim Kurulu Üyesi Gündüz'den yılbaşı için korona uyarısı11:20 - ABD'den yaptırımlar konusunda ortak çalışma grubu teklifi11:17 - Noterler yılbaşı kısıtlamasında mali müşavir ve muhasebeciler için mesai yapacak11:12 - PKK/KCK iddianamesinde 'HDP'nin örgütün kurguladığı proje olduğu' vurgulandı
11:08 - Yargıda 2021 reform ve yenilik yılı olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm kamu personelini etkiliyor... 2021 yılı için, Gelir vergisi dilimlerindeki artış belli oldu
2021 için memurların yemek bedelleri netleşti
KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı
CTE 160 ceza infaz kurumu katibi alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin 6 aylık emekleri heba oldu
Aylin Sözer'in cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Bakan Selçuk: 15 Şubat'a hazırlık yaptık, salgının seyrini görmeliyiz
CHP ilçe başkanı da 10 kez aramış
Bakan Koca anlattı: Günde 1.1 milyon kişi aşılanacak
Koronavirüse yenilen müftü riske rağmen görevini bırakmamış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
batırık 2
Batının,Allah'ın Resulüne saldırması 4
Jack London Kitapları 6
eskişehir spor 2
Dumping Sendromu 4
satranç oynayan kişi insanların en yalancısıdır 8
kelimelik 8
ermenek 2
satranç 5
The Bloop 1
SON İLANLAR
Keçikalesi Belediyesi geçici işçi alacak
Batman Üniversitesi işçi alacak
Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi engelli işçi alacak
Batman Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Adalet Bakanlığı 10 Avukat alacak
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 3 personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam