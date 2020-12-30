Bankalarda faizler yüzde 18'e kadar çıktı
|30 Aralık 2020 11:59
|+Aa- Yazdır
Politika faizinin yüzde 17'ye yükselmesinin ardından kasım ayında yüzde 13-14 seviyelerinde olan mevduat faizleri de hareketlendi. Birkaç banka ile sınırlı olmakla birlikte faizler aralıkta yüzde 18'e kadar çıkmıştı ancak, MB'nin hamlesinden sonra büyük ölçekli bankalar da rekabete katıldı. Böylece, 32 gün vadeli TL mevduata verilen %17-% 18 faiz seviyesi genele yayıldı. Bazı bankaların yüzde 19'lu oranları verdiği de konuşuluyor. MB'nin zorunlu karşılıklar için kredi büyümesi şartını da kaldırması mevduat faizlerinin tırmanmasında etkili oluyor.
Tezgah altı oranlar devrede
Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk imzalı habere göre, faizlerin yükseldiğini gören
vatandaş, bankasından yüksek faiz talep etmeye başlayınca 'artı puan' denilen
tezgah altı oranlar da devreye girince mevduat yarışı kızıştı. Geçen haftaya
kadar yüzde 13-14 bandında faiz veren bankalar müşteri kaybetmemek için faizi
yüzde 18'ye kadar çıkarabiliyor.
Merkez Bankası, TL mevduatlara olan ilginin canlanmasıyla dolarizasyonun önüne geçilebileceğini öngörüyor. Ancak henüz vatandaşların tercihi MB'nin öngörülerini doğrulamıyor. Nitekim, yurtiçi yerleşikler 18 Aralık ile biten haftada 2.6 milyar dolar değerinde döviz daha satın aldı ve döviz tevdiat hesapları 234.1 milyar dolara çıktı.
'TL'ye dönüşe ikna olmaları için sadece TL mevduat faizi yeterli değil'
Turkish Bank Yönetim Kurulu Danışmanı Tuğrul Belli de dövizden TL'ye geçişin zaman alacağını ancak en azından dolarizasyonu durdurmanın önemli olduğunun altını çizerken, TL mevduat faizlerinin artışıyla birlikte önümüzdeki günlerde döviz alımının devam edip etmeyeceğinin önemli olduğunu söyledi. Dolarize olan tasarruf sahiplerinin riske çok duyarlı bir kesim olduğunu belirten Belli, "TL'ye dönüşe ikna olmaları için sadece TL mevduat faizi yeterli değil, başka kriterler de var. Enflasyonda kalıcı düşüşü bekleyeceklerdir. MB de en az 3-4 ay enflasyonda düşüş öngörmüyor. Dolayısıyla ters para ikamesi bugünden yarına hemen olacak bir şey değil" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Konut fiyatı en çok Türkiye'de arttı
30 Aralık 2020 07:26
|Evini dönüştürmek isteyene 200 bin TL kredi
26 Aralık 2020 10:32
|Yabancı ekonomistler, faiz artışını beğendi
24 Aralık 2020 16:46
|Esnafa destek başvurularının başlayacağı tarih açıklandı
24 Aralık 2020 12:20
|Yabancı yatırımcı için 6 dilde rehber hazırlandı
23 Aralık 2020 21:58
|Konutta, Türkiye'nin en çok artış yaşayan bölgesi
20 Aralık 2020 10:06
|Merkez Bankası'ndan dikkat çeken faiz açıklaması
19 Aralık 2020 10:20
|Kredi kartlarında biriken puanlar silinecek mi?
18 Aralık 2020 22:55
|Konutlarda güneşten elektrik üretmenin maliyeti kilovat başına 750 dolar
18 Aralık 2020 13:10
|Bakan Kurum: 2021'de 80 bin konut dönüştürülecek
18 Aralık 2020 09:10