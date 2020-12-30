1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Oppo, 2021'de Türkiye'de yatırıma devam edecek

Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou: "İlk etapta, Türkiye'deki büyümemize paralel olarak aldığımız yatırım kararını hayata geçireceğiz. Bununla birlikte dönemsel olarak gerçekleştirdiğimiz reklam kampanyalarımızla lokal iletişimizi daha da artırmayı hedefliyoruz"
 30 Aralık 2020 12:02
+Aa- Yazdır
Oppo, 2021'de Türkiye'de yatırıma devam edecek

Dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından Oppo, 2021 yılında da akıllı ürünlerini Türkiye'de tüketicilerle buluşturmaya, yerel yatırımlar yapmaya ve kampanyalarındaki lokal iletişimine devam edecek.

Oppo açıklamasına göre, Marka, tüm dünyada salgın ilan edilmesi sebebiyle zorlu geçen 2020 yılında hem globalde hem de Türkiye pazarında önemli gelişmelere imza attı. 16'ncı yılını kutladığı 2020'de farklı alanlarda pek çok yeniliği tüketicileriyle buluşturan Oppo, 5G, yapay zeka, görüntü kalitesi ve VOOC hızlı şarj kategorilerinde bir dizi atılım gerçekleştirdi.

Görüntü kalitesi standardını yeni bir seviyeye taşıyan yeni nesil hibrit yakınlaştırma teknolojisini piyasaya süren Şirket, buna ek olarak, 125W hızlı şarjı tanıtarak bu alandaki endüstri lideri konumunu pekiştirirken, INNO DAY 2020'de insan-teknoloji etkileşiminin geleceğini ortaya çıkaran Oppo X 2021, Oppo AR Glass 2021 modellerini ve Oppo CybeReal AR uygulamasını tanıttı. "İnsanlık için Teknoloji, Dünya için İyilik" vizyonunu paylaşan Oppo, "3+N+X" teknoloji geliştirme stratejisini de açıkladı.

Şirket, "Yeni Tasarımlar, Yeni Trendler, Yeni Momentum" temasıyla gerçekleşen Çin Uluslararası Endüstriyel Tasarım Fuarı'nda insan merkezli tasarım felsefesine dayanan çok sayıda yeni kavramsal tasarımı sergiledi. 5G bağlantılı ekosistemler için temel ürün teknolojilerini daha da geliştirmek amacıyla Haydarabad'da bulunan Ar-Ge merkezinde bir 5G inovasyon laboratuvarı kurduğunu duyuran Marka, Hindistan'da kamera, güç-pil ve performans alanlarında Ar-Ge'ye tahsis edilmiş üç inovasyon laboratuvarı daha açacağını açıkladı.

- Türkiye pazarında alınan ödüller

Açıklamaya göre, ikinci yılını doldurduğu Türkiye pazarında ise başarıların ardı ardına geldiği bir yıl oldu. Find serisinin öne çıkan modeli Find X2 Türkiye'de ilk kez tüketiciyle buluştu. Merakla beklenen Reno3 ve Reno4 Serisi kullanıcılar tarafından sevilerek başarılı satış rakamları yakalandı. Yine bir ilk olarak Enco W31 ve Enco W51 kablosuz kulaklık modelleriyle akıllı saat Oppo Watch Türkiye'de ilk kez satışa sunuldu.

Ayırca 2020, Oppo Türkiye'nin ödülleri de aldığı bir yıl oldu. Oppo, Reno 4 Serisi için hazırladığı "Hayatım Benim Koleksiyonum" kampanyasıyla, katıldığı tüm yarışmalardan ödülle döndü. Sosyal medyada en iyi influencer kullanımları ve en yaratıcı marka-influencer iş birliklerinin ödüllendirildiği InFlow Ödülleri'nde OPPO, "Hayatım Benim Koleksiyonum" kampanyasıyla "En İyi Telekomünikasyon Influencer Kampanyası" kategorisinde ödül kazandı.

Kampanyaların pazarlama süreçlerini merkeze alarak elde ettikleri başarıları ödüllendiren İstanbul Marketing Awards'tan Oppo, Influencer Kullanımı kategorisi ve Geleneksel Marka İletişimi kategorisi dallarında iki ödülle döndü. Reklam ve pazarlama endüstrisinde yaratıcı dünyaya katkı sağlayan tüm ekiplerin başarılarını ödüllendiren Felis Ödülleri'nde ise medya bölümünde Tüketici Elektroniği kategorisinde ödül kazandı.

- "Yeni akıllı ürünlerimizin Türkiye'de tüketicilerimizle buluştuğu bir yıl olacak"

Açıklamada 2021 hedeflerine ilişkin görüşlerine yer verilen Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, şunları kaydetti:

"Oppo olarak, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve herkesin hayattan en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olmak için sürekli olarak yenilikçi teknolojiler geliştiriyor ve bunu sizlere duyuruyoruz. 2020 ne kadar zorlu geçen bir yıl olsa da Oppo için Türkiye pazarında güçlendiği, yenilikçi ürünlerini tüketicilerle buluşturduğu ve yerel yatırımlarını gerçekleştirdiği başarılı bir yıl oldu. 2021'de daha fazla yenilik yapmaya ve dünya çapında daha fazla insana olağanüstü teknoloji deneyimleri sunmaya hazırız. İlk etapta, Türkiye'deki büyümemize paralel olarak aldığımız yatırım kararını hayata geçireceğiz. Bununla birlikte dönemsel olarak gerçekleştirdiğimiz reklam kampanyalarımızla lokal iletişimizi daha da artırmayı hedefliyoruz. 2021, Find, Reno ve A serisinin yeni modellerinin ve yeni akıllı ürünlerimizin Türkiye'de tüketicilerimizle buluştuğu bir yıl olacak. 2021'de de Oppo tüketicilerin beklentilerine cevap veren bir marka olmaya devam edecek."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İngiltere ile imzalanan antlaşma bu sektörlere yarayacak
29 Aralık 2020 17:06		 'Boron piyasaya çıkınca, deterjan fiyatları %35 düştü'
28 Aralık 2020 15:24
AVM'lerden 6 bin kişiye istihdam sağlayacak yeni hamle
27 Aralık 2020 08:55		 Oppo üretime şubatta başlıyor: Bin kişiye istihdam sağlanacak
27 Aralık 2020 07:10
Google'dan esnafa dijital dönüşüm desteği
24 Aralık 2020 16:09		 Oppo Türkiye'den yatırım açıklaması: Görüşmeler olumlu
24 Aralık 2020 14:33
Pandemiden korunmak isteyenler parayı vitamin ve gıda takviyelerine yatırdı
24 Aralık 2020 08:15		 Kargo otomatıyla 24 saat iade dönemi
24 Aralık 2020 07:20
Tekstil atölyesini Şırnak'a taşıyan iş adamı 200 kişiye istihdam sağladı
23 Aralık 2020 15:24		 Yılbaşında kiralık villalara talep patladı
23 Aralık 2020 07:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:25 - İkinci el araçta hava yastığı yerine bunları koyuyorlar12:19 - Kaymakam adaylığı mülakat tarihleri belli oldu12:14 - Gün ortasında dolar ne kadar oldu?12:06 - Esnaf ve sanatkarlara yönelik destek başvuruları başladı12:04 - Bakan Çavuşoğlu: 2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu12:02 - Oppo, 2021'de Türkiye'de yatırıma devam edecek
11:59 - Bankalarda faizler yüzde 18'e kadar çıktı11:55 - Aylin Sözer'in cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi11:48 - Koronayı yenen doktor: Ölümün soğuk nefesini ensemde hissettim11:45 - KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı11:39 - Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davasında karar açıklandı11:36 - Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlıktan Astsubaylığa geçiş şartları belli oldu
11:30 - Bakan Selçuk: 15 Şubat'a hazırlık yaptık, salgının seyrini görmeliyiz11:26 - Bilim Kurulu Üyesi Gündüz'den yılbaşı için korona uyarısı11:20 - ABD'den yaptırımlar konusunda ortak çalışma grubu teklifi11:17 - Noterler yılbaşı kısıtlamasında mali müşavir ve muhasebeciler için mesai yapacak11:12 - PKK/KCK iddianamesinde 'HDP'nin örgütün kurguladığı proje olduğu' vurgulandı
11:08 - Yargıda 2021 reform ve yenilik yılı olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm kamu personelini etkiliyor... 2021 yılı için, Gelir vergisi dilimlerindeki artış belli oldu
2021 için memurların yemek bedelleri netleşti
KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı
CTE 160 ceza infaz kurumu katibi alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin 6 aylık emekleri heba oldu
Aylin Sözer'in cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Bakan Selçuk: 15 Şubat'a hazırlık yaptık, salgının seyrini görmeliyiz
CHP ilçe başkanı da 10 kez aramış
Bakan Koca anlattı: Günde 1.1 milyon kişi aşılanacak
Koronavirüse yenilen müftü riske rağmen görevini bırakmamış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Anormal kişilere ceza kesilecek 1
captain fantastic 3
iran aşısı 2
şikayetçiyim butonu 3
kelimelik 8
28 aralık 2020 asgari ücret açıklaması 5
ankaragücü 3
bim aşı reklamı 3
Ali Babacan'ın ağlaması 2
Insanoğlunun yasaklara meyili 1
SON İLANLAR
Keçikalesi Belediyesi geçici işçi alacak
Batman Üniversitesi işçi alacak
Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi engelli işçi alacak
Batman Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Adalet Bakanlığı 10 Avukat alacak
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 3 personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam