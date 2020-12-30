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Bakan Çavuşoğlu: 2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Her zaman olduğu gibi 2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu. Diplomasinin tıkandığı yerde sahaya indik, tekrar diyaloğun ve diplomasinin önünü açtık"
 30 Aralık 2020 12:04
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Bakan Çavuşoğlu: 2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Her zaman olduğu gibi 2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu. Diplomasinin tıkandığı yerde sahaya indik, tekrar diyaloğun ve diplomasinin önünü açtık." dedi.

Çavuşoğlu, 2020 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısı düzenledi.

Burada yaptığı konuşmada Çavuşoğlu, 2020'de Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Dış politikada hiçbir boşluk bırakmadıklarının altını çizen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Her zaman olduğu gibi 2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu. Diplomasinin tıkandığı yerde sahaya indik, tekrar diyaloğun ve diplomasinin önünü açtık. Böylece Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Yukarı Karabağ konularında pandemiye rağmen oyunun önemli bir parçası olduk. Çok önemli kazanımlar elde ettik. Yeri geldi oyunu biz kurduk. Yeri geldi ülkemizin çıkarlarının hilafına kurulan oyunu yine biz bozduk."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin kendi meşru çıkarları için adım attığında herkesi memnun etmediklerini gördüklerini belirterek, "Bizim önceliğimiz birilerini memnun etmek değil. Bizim önceliğimiz Türkiye'nin ve milletimizin çıkarlarını korumaktır. Doğu Akdeniz de bunlardan bir tanesidir. Doğu Akdeniz'de diyalog çağrılarımız sonuç vermeyince tek taraflı adımlara karşı biz de sahada faaliyet gösterdik, Oruç Reis, Barbaros ve Yavuz gemilerimizle beraber bayrak dalgalandırdık." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bize rağmen bir şey yapılamayacağını sadece Doğu Akdeniz etrafındaki kıyıdaş ülkelere değil, sadece Avrupa Birliği'ne değil herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi de dost da düşman da gördü. Ama bizim gerçekten arzumuz Doğu Akdeniz'in bir barış ve istikrar bölgesi olması. Burada herkesin hakça paylaşımdan yana olmasını istiyoruz. Bu nedenle de sayın Cumhurbaşkanımızın Avrupa Birliği'ne teklif ettiği çok taraflı konferans için çalışmalarımızı Avrupa Birliği'yle sürdürüyoruz."

- "Seneye (AB ile) ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürümesi için biz hazırız"

Çavuşoğlu, 2020'de Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinde inişler çıkışlar olduğunu ve özellikle Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve daha sonra Fransa'nın ikili meseleleri AB gündemine taşıması nedeniyle gergin geçtiğini dile getirdi.

Buna rağmen aralık ayındaki AB Liderler Zirvesi'nden sağduyulu bir sonuç çıktığına dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye ile ilişkilerin önemini anlayan, Türkiye ile gerginlik yerine daha iyi diyalog kurmamız gerekir diyen ülkelerin görüşleri hakim oldu. Elbette sonuç bildirgesinde memnun olmadığımız hususlar var. Bunu da karşı açıklamamızda dile getirdik. Seneye ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürümesi için biz hazırız. Avrupa Birliği'nin de hazır olmasını bekliyoruz."

Diğer taraftan, ABD'nin CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası) yaptırımlarının hafif ya da ağır olmasının önemli olmadığını, siyasi olarak yanlış bir karar olduğunu belirten Çavuşoğlu, bunun Türkiye'nin egemenlik haklarına saldırı olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları konusunda bir ortak çalışma grubu kurulması teklifinde bulunduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin her zaman diyalogdan yana olduğu için söz konusu teklife evet dediğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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