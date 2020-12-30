Esnaf ve sanatkarlara yönelik destek başvuruları başladı
Ticaret Bakanı Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek tacirlere yönelik destek başvurularının bugün itibarıyla alınmaya başlanacağını bildirdi
|30 Aralık 2020 12:06
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