Kaymakam adaylığı mülakat tarihleri belli oldu
İçişleri Bakanlığı, Kaymakam adaylığı mülakat tarihlerini açıkladı.
|30 Aralık 2020 12:19
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Kaymakam Adaylığı Mülakat Tarihleri
18 Ekim 2020 tarihinde yapılan kaymakam adaylığı yazılı sınavının mülakatları
18-29 Ocak 2021 tarihleri arasında Bakanlığımız Konferans Salonunda (İçişleri
Bakanlığı Ana Binası, Batı Kanadı, 3. Kat) yapılacaktır. Adayların, mülakata
girecekleri tarihte saat 10:00'da Konferans Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
Mülakata girişte Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı, ehliyet veya süresi geçerli pasaportun ibraz edilmesi zorunludur.
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