Simülasyonlu KPSS 2020/2 robotu yayında
|30 Aralık 2020 12:49
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Ortaöğretim'den 95, Önlisans'tan 2 bin 316, Lisanstan da 1106 olmak üzere, toplamda 3 bin 517 kontenjan için tercih alınacak.
KPSS ROBOTU
Tercihte bulunacak adaylar, https://kpss.memurlar.net/kpssrobotu/2020/2/ adresindeki "KPSS Robotunu" kullanabilir.
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