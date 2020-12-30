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Simülasyonlu KPSS 2020/2 robotu yayında

Memurlar.net olarak hazırladığımız 2020/2 simülasyonlu KPSS robotu yayında. Başvurular 30 Aralık ila 07 Ocak tarihleri arasında alınacak.
 30 Aralık 2020 12:49
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Simülasyonlu KPSS 2020/2 robotu yayında

Ortaöğretim'den 95, Önlisans'tan 2 bin 316, Lisanstan da 1106 olmak üzere, toplamda 3 bin 517 kontenjan için tercih alınacak.

KPSS ROBOTU

Tercihte bulunacak adaylar, https://kpss.memurlar.net/kpssrobotu/2020/2/ adresindeki "KPSS Robotunu" kullanabilir.

SİMÜLASYON İÇİN, ÜYE OLUP, TERCİH LİSTESİ OLUŞTURUN

Memurlar.net ziyaretçileri, ücretsiz bir şekilde üye olup, http://kpss.memurlar.net/tercihlerim/ sayfasından kadroları tercih listesine kaydedebilir. Bu sayede, sonuçlar açıklandığında tercih listenize kaç puanla yerleştirme yapıldığını görebileceksiniz. Ayrıca şu adresten en çok ilgi çeken kadroları görebilirsiniz.

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