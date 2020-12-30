TEB hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı
|30 Aralık 2020 12:59
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Türk Eczacıları Birliği hakkında yürütülen rekabet soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.
Rekabet Kurumu'nda, Kurul Başkanı Birol Küle başkanlığında yapılan toplantıya birlik yetkilileri ve şikayetçi taraf çevrim içi ortamda katıldı.
Küle, soruşturmanın, Birliğin bazı eczacılar ve ilaç sağlayıcı firmalara yönelik çeşitli uygulamaları nedeniyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik açıldığını belirtti.
Soruşturma heyetinin temsilcisi de Birliğin, ilaç sağlayıcı firmalara yönelik karar ve kolektif boykot niteliğinde uygulamalarının ilgili kanunun ihlali anlamına geldiğini ve idari para cezası uygulanması gerektiğini söyledi.
Sağlıklı Yaşıyoruz Platformu adına şikayette bulunan Ahmet Okan Çağlar da gıda takviyesi ürünlerinin eczanelerden uygun fiyata satılmasının bazı uygulamalarla engellendiğini savundu.
Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ise sosyal bir örgüt olduklarını, ticari bir kurum olmadıklarını ifade etti.
Eczaneleri kontrol altına almadıklarını ve ticari faaliyetlerine karışmadıklarını dile getiren Çolak, kolektif boykotu organize etmediklerini kaydetti.
Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 14 Ocak 2021'de açıklayacak.
Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.
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