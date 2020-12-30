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Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında aşı gündemiyle toplanacak.
 30 Aralık 2020 13:24
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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında aşı gündemiyle toplanacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantı saat 17.00'de başlayacak.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Anadolu Ajansı
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