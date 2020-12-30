Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ikinci kez koronavirüse yakalandı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ikinci kez koronavirüse yakalandı. Çebi, tedbir amaçlı tedavi altına alındı.
|30 Aralık 2020 13:29
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez koronavirüse yakalandı.
Daha önce testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci defa koronavirüse yakalandı. Testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, tedbir amaçlı tedavi altına alındı.
61 yaşındaki başkanın, özel bir hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.
Çebi, 14 Mayıs 2020 tarihinde de koronavirüse yakalanmış ve yapılan tedavinin ardından iyileşmişti.
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