1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ikinci kez koronavirüse yakalandı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ikinci kez koronavirüse yakalandı. Çebi, tedbir amaçlı tedavi altına alındı.
 30 Aralık 2020 13:29
+Aa- Yazdır
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ikinci kez koronavirüse yakalandı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez koronavirüse yakalandı.

Daha önce testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci defa koronavirüse yakalandı. Testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, tedbir amaçlı tedavi altına alındı.

61 yaşındaki başkanın, özel bir hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Çebi, 14 Mayıs 2020 tarihinde de koronavirüse yakalanmış ve yapılan tedavinin ardından iyileşmişti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
PFDK'dan Okan Buruk'a 5 maç men cezası
29 Aralık 2020 18:41		 TFF ve yayıncı kuruluş yeni sezon için sözleşme imzaladı
29 Aralık 2020 17:23
Türkiye Grand Prix'si Formula 1'de yılın en iyi yarışı seçildi
28 Aralık 2020 20:27		 21. yüzyılın en iyi futbolcusu belli oldu
27 Aralık 2020 22:23
Trabzonspor'un 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
26 Aralık 2020 21:04		 Fenerbahçe'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
26 Aralık 2020 19:55
Beşiktaş, başkentte 3 puanı tek golle aldı
24 Aralık 2020 21:46		 PFDK, Fatih Terim'e 5 maç men cezası verdi
24 Aralık 2020 18:33
Ali Koç'tan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ziyaret
24 Aralık 2020 12:49		 Cenk Tosun, Süper Lig'e geri dönüyor
23 Aralık 2020 08:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:19 - SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması14:18 - Banka güvenlik görevlisi 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştı14:12 - 'Genelge beni bağlamaz' diyen dönerciye 24'üncü ceza14:08 - Türkiye yeni yılda NATO'da önemli görev üstleniyor14:01 - Önlisans mezunu sağlıkçı farklı bir alanda lisans diploması alırsa tazminat oranı ne olur?13:59 - Bakan Dönmez: Tuna-1 kuyusu başlangıç, çalışmalar devam ediyor
13:52 - Bakan Karaismailoğlu, Altı Şehitler Köprüsü'nün açılışını yaptı13:40 - Koronavirüsü yenen uzman doktor yaşadığı pişmanlığı anlattı13:34 - Katili, Aylin Sözer'in hesabından yüklü miktarda EFT yapmış13:29 - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ikinci kez koronavirüse yakalandı13:24 - Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanacak13:17 - Borsa rekor seviyeyi gördü
13:12 - Doktor, 20 günlük korona mücadelesini kaybetti13:09 - FETÖ'nün mahrem imamlarının 'Düstur'u kazan dairesinden çıktı13:08 - Koronayı yenen hemşire: Akraba ziyaretleri virüsü birbirimize bulaştırdı13:06 - Gelir kaybı ve kira desteği için başvurular başladı13:04 - İçişlerinden yeni yılbaşı genelgesi
12:59 - TEB hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm kamu personelini etkiliyor... 2021 yılı için, Gelir vergisi dilimlerindeki artış belli oldu
2021 için memurların yemek bedelleri netleşti
KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı
Simülasyonlu KPSS 2020/2 robotu yayında
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Katili, Aylin Sözer'in hesabından yüklü miktarda EFT yapmış
Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin 6 aylık emekleri heba oldu
CTE 160 ceza infaz kurumu katibi alacak
CHP ilçe başkanı da 10 kez aramış
Bankalarda faizler yüzde 18'e kadar çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Anormal kişilere ceza kesilecek 1
karanlığa uzun süre bakarsan karanlık da sana bakar 2
gizli buzlanma 4
çin aşısının gelemeyişi 1
Salieri kompleksi 2
Faizi düşürmekle enflasyon düşmez 2
gram altın 2
davadan çekil,telefonu 2
okuduğun kitaptan soğuma sebepleri 4
Büyük Yazar Yaşar Kemal 1
SON İLANLAR
Keçikalesi Belediyesi geçici işçi alacak
Batman Üniversitesi işçi alacak
Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi engelli işçi alacak
Batman Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Adalet Bakanlığı 10 Avukat alacak
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 3 personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam