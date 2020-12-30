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Koronavirüsü yenen uzman doktor yaşadığı pişmanlığı anlattı

Tokat'ta, 20 gün süren tedavi sürecinde korona virüsü atlatan Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Cengiz Yakıt, hastalığa nereden yakalandığını düşünerek pişmanlıklar yaşadığını belirterek, "Ölüme kadar gidecek bir süreç içerisine dahil oldum" dedi.
 30 Aralık 2020 13:40
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Koronavirüsü yenen uzman doktor yaşadığı pişmanlığı anlattı

Tokat'ta, 20 gün süren tedavi sürecinde korona virüsü atlatan Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Cengiz Yakıt, hastalığa nereden yakalandığını düşünerek pişmanlıklar yaşadığını belirterek, "Ölüme kadar gidecek bir süreç içerisine dahil oldum" dedi.

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Cengiz Yakıt, kasım ayı başlarında vermiş olduğu PCR testinin pozitif çıkması üzerine Korona virüse yakalandığını öğrendi. Evinde izole olarak ilaç kullanmaya başlayan Yakıt, hastalığının 10. gününde tedavisi bitip iyileşeceğini umut ederken beklemediği tablo ile karşılaştı. Yüksek ateş ve nefes darlığı ortaya çıkması üzerine hastanede tedavi altına alınan Yakıt, zorlu bir süreç geçirdi. Hastanede devam eden tedavi sürecinde 39-40 dereceyi bulan düşmeyen ateş, kan oksijen değerlerinde belirgin düşmeler, yoğun nefes darlığı ve sürekli öksürükle mücadele ettiğini belirten Yakıt, yaşadığı süreci dile getirdi.

"Ben bu mikrobu nereden aldım diye pişmanlıklar duydum"

Yakıt, durumunun bozulup her an yoğun bakıma alınıp, solunum cihazına bağlanabileceği korkusu yaşadığını belirterek, "Sevdiklerimi bir daha göremeyebileceğim kaygısını yaşadım. Yoğun bakımdaki hastaların durumunu gören ve bizzat yaşayan birisi olarak o süreçler gözlerimin önüne geldi. Solunum cihazına bağlanmak zorunda kalabileceğimi, bir daha solunum cihazından ayrılamaya bilip hayatımın orada sonuçlanabileceği hüznü içerisinde 'ben bu mikrobu nereden aldım' diye pişmanlıklar duydum. Ben yeterince tedbirli olabildim mi? Maske, mesafe, hijyen kurallarını nerede ihlal ettim? diye düşündüm. Maskemi düzenli kullanmış olsaydım, mesafemi korumuş olsaydım, temizlik kurallarına tam riayet etmiş olsaydım ben bu hastalığa hiç yakalanmayacaktım. Demek ki bir yerde eksiğim oldu, gözümden kaçtı ki ben bu hastalığa yakalandım. Ölüme kadar gidecek bir süreç içerisine dahil oldum. Bu beni duygusal olarak ve ruhen çok etkiledi. Ama şükrüler olsun zorlu geçen hastane sürecini hekimlerimizin, hemşirelerimizin desteği sonucunda yoğun bakımın kenarından döndüğümü düşünüyorum. Yoğun bakımda o zorlu süreç ve nereye gideceği belli olmayan sürece dahil olmadan kurtulmuş oldum. Vatandaşlara tavsiyem kurallara, kısıtlamaları harfiyen uyarak yerine getirmeli" dedi.

Hastalık erkekleri daha çok etkiliyor

Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Cengiz Yakıt, hastalığın ağır seyretme oranı erkek cinsiyette daha fazla olduğuna işaret ederek, "Hastalanan erkeklerin yoğun bakıma gitme, solunum cihazına bağlanma ve ölüm riskleri kadınlara göre daha fazla bulunmuştur. Bunun sebebi olarak kadınlarda yüksek olan östrojenin kuvvetli bağışıklık yanıtı oluşturmada etkili olduğu düşünülmektedir. Hastalığın kadınlarda daha çok asemtomatik yada hafif geçirilmesinde bu kuvvetli bağışıklık yanıtın etken olduğu düşünülmektedir. Ayrıca erkeklerde hastalığın ağır seyretmesinde daha az maske kullanmaları, toplu taşıma gibi riskli bölgelerde daha fazla bulunma gibi rahat davranış kalıplarında olmaları, sigarayı daha fazla içmeleri ile kronik kalp ve akciğer hastalıkları gibi riski arttıran yandaş hastalıkların fazla olmasının da etkisinin olduğu görüşü hakimdir" diye konuştu.

Hastalıktan korkanlar doktora zamanında gitmiyor

Yakıt, hastalıktan korkanların doktora geç gittikleri için sıkıntılı süreçlerin yaşandığını belirterek, "Vatandaşlarımızdan bazıları bu hastalıktan korktukları için doktora zamanında gelmemekte ya da gelip tanı aldıklarında Sağlık Bakanlığımız tarafından ücretsiz verilen ilaçları kullanmakta tereddüt etmektedirler. Bu hastalarımızda akciğerlere inen virüs kişiyi hızlıca solunum yetmezliğine sokup ölüme kadar götürebilmektedir. Kısa bir süre önce Covid-19 hastalığına yakalanıp uzunca bir süre hastanede tedavi olan, yoğun bakım sınırından dönen, ölümün soğuk elini ensesinde hisseden biri olarak söylüyorum "lütfen bu hastalığı önemseyelim" Bu gibi olumsuz, üzücü tablolarla karşılaşmamak için bilinçli olmalı maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam olarak uymalı, covid-19 aşısını yaptırmalı, karantina önlemlerinde hassassiyet göstermeli, en ufak bir şikayetimizde bile mutlaka bir sağlık kuruluşa başvurmalıyız" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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