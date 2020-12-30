Türkiye yeni yılda NATO'da önemli görev üstleniyor
|30 Aralık 2020 14:08
|+Aa- Yazdır
Türkiye, NATO bünyesindeki Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti'nin (VJTF) komutasını 1 Ocak 2021'de devralacak.
NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Polonya'dan devralacağı NATO kuvvetinin komutasını bir yıl boyunca üstlenecek.
NATO Mukabele Kuvveti'nin bir parçası olan VJTF'de 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı bünyesindeki yaklaşık 4 bin 200 askerin yanı sıra Arnavutluk, Macaristan, İtalya, Letonya, Karadağ, Polonya, Romanya, Slovakya, İspanya, İngiltere ve ABD'den askeri birimlerin katılımıyla 6 bin 400 askeri personel görev alacak.
NATO açıklamasında, Türkiye'nin NATO bünyesinde hareket kabiliyeti en yüksek birimlerden olan görev kuvveti için özellikle lojistik ve mühimmat gereksinimlerinin planlamasına ciddi yatırım yaptığı vurgulandı.
Açıklamada, zırhlı araçların son modelleriyle anti tank füzeleri ve obüslerin VJTF'ye tahsis edildiği belirtildi.
Rusya'nın Ukrayna'yı istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri ve Orta Doğu'daki karışıklıklar gibi değişen güvenlik ortamı nedeniyle NATO devlet ve hükümet başkanlarının 2014'te Galler'de düzenlenen zirvesinde VJTF'nin kurulması kararlaştırılmıştı.
NATO üyelerinin her yıl dönüşümlü komuta ettiği kuvvete 2020'de Polonya, 2019'da Almanya öncülük etmişti.
VJTF, herhangi bir tehdide karşı NATO müttefiklerini korumak için çok kısa sürede harekete geçebilecek şekilde hazır tutuluyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Dönmez: Tuna-1 kuyusu başlangıç, çalışmalar devam ediyor
30 Aralık 2020 13:59
|Bakan Çavuşoğlu: 2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu
30 Aralık 2020 12:04
|ABD'den yaptırımlar konusunda ortak çalışma grubu teklifi
30 Aralık 2020 11:20
|İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
30 Aralık 2020 08:57
|Türkiye'yi 2021'de dış politikada neler bekliyor?
30 Aralık 2020 07:03
|30 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
30 Aralık 2020 00:03
|FETÖ ve Roboski tuzağı
29 Aralık 2020 23:56
|Mehmet Uçum: AİHM'in esastan bağlayıcılığı yoktur
29 Aralık 2020 21:54
|Ali Erbaş: Diyanet olarak her türlü şiddetin karşısındayız
29 Aralık 2020 20:36
|Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine başsağlığı diledi
29 Aralık 2020 20:30