Bakanlıkça gönderilen tabletler Hakkarili öğrencilere dağıtılıyor
|30 Aralık 2020 14:29
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Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan uzaktan eğitimde erişim sıkıntısı yaşayan Hakkarili öğrenciler için gönderilen tabletlerin dağıtımı sürüyor.
Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, bu kapsamda Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda öğrenecilerle bir araya geldi.
Akbıyık, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığının rehberliğinde Hakkari'de uzaktan eğitimi en iyi şekilde sunmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen tablet bilgisayarlarının bir kısmını törenle dağıttıklarını belirten Akbıyık, şunları kaydetti:
"İlimiz için toplam 5 bin 30 tablet ayrıldı. Bugün itibariyle 3 bin 500 tableti dağıtmış olacağız. Bunların yanında hayırsever vatandaşlar ve kurumlar da tablet desteği sağlıyor. Destekte bulunan herkese teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana birinci meselemiz eğitim dedik. Bu doğrultuda da devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz."
Akbıyık, daha sonra ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ve okula velileriyle gelen öğrencilere tabletlerini dağıttı.
Okulun yönetici ve öğretmenleriyle de bir araya gelen Akbıyık'a, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür eşlik etti.
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