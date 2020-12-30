AVM'lerde yılbaşı yoğunluğu
Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde, yılbaşı öncesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk sebebiyle AVM'nin girişinde uzun kuyruk oluştu.
|30 Aralık 2020 14:45
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Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde, yılbaşı öncesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk sebebiyle AVM'nin girişinde uzun kuyruk oluştu.
Yılbaşı öncesinde internetten alışveriş yapmayı tercih etmeyenler AVM'lere akın etti. Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde yılbaşı sebebiyle yoğunluk yaşandı. AVM'ye gelenler girişte uzun kuyrukta sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Görevliler sırada bekleyen kişilere, sosyal mesafeye uymaları konularında uyarılarda bulundu. Sırası gelen müşteriler HES kodlarını okutarak AVM'ye giriş yaptı.
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