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CTE'de 5 yıldır çalışan sözleşmeli personeli kadro beklerken, KPSS ile kadrolu personel alacak

Cezaevlerinde 20 bini aşkın sözleşmeli personel 5 yıla yakın bir süredir kadro beklerken, Genel Müdürlüğün KPSS puanıyla kadrolu alım yapması tüm personeli şaşırttı.
 30 Aralık 2020 15:10
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CTE'de 5 yıldır çalışan sözleşmeli personeli kadro beklerken, KPSS ile kadrolu personel alacak

Bilindiği üzere kamu kurumları 2016 yılından bu yana yoğun olarak sözleşmeli statüde personel almaktadır. Sadece 3 kurumda (Milli Eğitim, Sağlık ve Diyanet) sözleşmeli personel, 3 yıl sonra kadroya geçebilmektedir. diğer kurumlardaki sözleşmeliler süresizdir. Üstelik Diyanet ve Sağlıkta, 3+1 düzenlemesi öncesinde sözleşmeli olarak göreve başlatılanların dahi 3+1 hakkı bulunmamaktadır.

Hal böyleyken, CTE Genel Müdürlüğünün, kendi kurumları bünyesinde çalışan 20 bini aşkın sözleşmeli personel kadro beklerken, KPSS puanıyla kadrolu memur alımı yapması, çalışan personel şaşırtmış ve üzmüştür.

Ne yazık ki DPB'nin kapatılması sonrasında kamunun bir personel yönetim politikası kalmamıştır. Şuan memur işlerine bakan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise büyük ölçüde aile bakanlığı şeklinde çalışmaktadır.

Tüm personelin ilk önce sözleşmeli statüde işe alınıp belirli bir süre sonra kadroya geçirilmesi gibi bir strateji dahi uygulanamamaktadır. Kimi zaman sözleşmeli alınmakta, sözleşmeli olarak alınanlar Bakanlıkta unutulmakta, kimi zamanda KPSS puanıyla ilk defa kadrolu memur alımı yapılmaktadır.

CTE Genel Müdürlüğünün, hazırlayacağı yasal bir düzenlemeyi TBMM'de geçirerek personelini zaman içinde kadroya geçirmesi, bu sayede çalışma barışını koruması çok daha uygun olacaktır.
Memurlar.Net
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