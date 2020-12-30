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Bakan Akar, komutanlarla sınır birliklerini denetimde

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
 30 Aralık 2020 14:51
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Bakan Akar, komutanlarla sınır birliklerini denetimde

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Akar ve komutanlar, Harekat Merkezi'nde harekat bölgeleri ile sınır hattındaki faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, birlik komutanları ile görüştü.
Anadolu Ajansı
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